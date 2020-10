Lorenzo Musetti, chi è: carriera e vita privata del tennista italiano

Conosciamo meglio la storia di Lorenzo Musetti: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del tennista italiano

Lorenzo Musetti nasce a Carrara il 3 marzo 2002. Viene scoperto da Filippo Volandri per essere allenato da Simone Tartarini. Lo stesso giovane tennista cresce al Centro Tecnico di Tirrenia all’interno dei progetti federali. Inoltre, è stato anche utile nella sua formazione Patrick Mouratoglu, l’allenatore di Serena Williams, che ha notato fin da subito le sue qualità ospitandolo ella sua scuola per diverse settimane. Nelle categorie Under 12 e 14 ha vinto tutto, poi nel 2018 è arrivato alla vittoria del Trofeo Bayer internazionale Under 18 di Salsomaggiore e il Grade 1 “Allianz Kundler German Juniors” di Berlino. Negli Slam juniores prima i quarti a Wimbledon, poi la finale degli Us Open e, infine, il successo del 2019 agli Australian Open diventando così il numero uno nel ranking di categoria.

Lorenzo Musetti, chi è: le curiosità

Ora sono arrivati gli Internazionali d’Italia entrando così a far parte del mondo del tennis dei “grandi”. Attualmente si trova in posizione 179 ed ora si giocherà per la prima volta gli ottavi di un 1000. Tra lui, Sinner e Berrettini la generazione dei tennisti italiani sta crescendo alla grande con la possibilità di raggiungere successi importanti.