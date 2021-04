Fabio Volo, la crisi con la moglie Johanna Hauksdottir: cosa è successo

Da tempo ormai il matrimonio di Fabio Volo con sua moglie, nota come Johanna Maggie, è giunto al capolinea. Quali sono i motivi.

Fabio Volo, negli scorsi mesi, ha vissuto una crisi coniugale evidente con la sua bella moglie Johanna Hauksdottir. Lei, originaria dell’Islanda dove è nata nel 1986, era diventata la signora Volo nel 2012 ed allo scrittore e conduttore radiofonico e televisivo ha dato due figli.

Si tratta di Sebastian e di Gabriel, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2018. La donna si fa chiamare Joanna Maggie. In merito alla loro relazione, ad un certo punto la Hauksdottir aveva pubblicato uno scatto di un mazzo di chiavi e della porta di ingresso di una abitazione, scrivendo nel post “Casa nuova”.

Segno che la relazione con Fabio Volo era proprio finita. Lui, nel corso di una intervista concessa a Selvaggia Lucarelli a giugno del 2020, aveva parlato di crisi passeggera. Come tante ne avvengono all’interno di una relazione, specialmente quando la stessa si protrae per molto tempo.

Fabio Volo, con la moglie Joanna è finita

La moglie di Fabio Volo è una istruttrice di yoga e pilates. La coppia si conobbe nel 2011 a New York, sposandosi poi l’anno successivo. La crisi, secondo alcune voci, sarebbe nata nel dicembre del 2019 per protrarsi poi per tutto l’inverno. I motivi non sono noti.

E la convivenza forzata nel corso del lockdown della primavera 2020 non ha giovato alla coppia, che alla fine ha scelto di separarsi. Anche se, in virtù dei due figli avuti, Fabio volo e Joanna Maggie hanno scelto di restare in buoni rapporti, senza farsi inutili guerre.

Ora sembra che lei risieda alle Baleari, in Spagna. In precedenza la islandese aveva lasciato il proprio Paese natale, anni fa, per andare a vivere in Sudafrica. In seguito le circostanze della vita l’hanno condotta negli Stati Uniti, dove in un bar di Manatthan conobbe Fabio, non sapendo che in Italia lui fosse un personaggio famoso.