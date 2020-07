Fabio Volo torna single: matrimonio al capolinea, finita con Johanna

Secondo una recente indiscrezione pubblicata su un noto settimanale di gossip, la relazione tra Fabio Volo e Johanna Maggy è finita.

In questi ultimi mesi si è parlato tanto, probabilmente troppo, della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia non ha resistito alla prova del lockdown ed ora i due cercano di trovare equilibrio e felicità per conto proprio. Secondo quanto rivelato dal settimanale ‘Chi‘, nel numero in edicola oggi 22 maggio, Belen e Stefano non sono la sola coppia che non è sopravvissuta ai mesi di lockdown.

Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini scopriamo infatti che Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy si sono lasciati. La separazione pare sia stata consensuale ed i due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene dei due figli Sebastian (7 anni) e Gabriel (5 anni). A dimostrarlo c’è una delle ultime storie Instagram dello scrittore, in cui lui stesso filma la moglie che gioca con i figli in spiaggia. Il gossip sulla separazione non è stato confermato da nessuno dei due protagonisti, tuttavia sul settimanale ‘Chi‘ si legge che persone vicine alla coppia sarebbero già informate da tempo sulla crisi coniugale.

Fabio Volo torna single?

La relazione tra Fabio Volo e la moglie Johanna è cominciata nel 2011, quando si sono conosciuti grazie ad amici in comune. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che dopo qualche anno sono convolati a nozze. Nel 2013 è giunto il primo figlio Sebastian e due anni più tardi è arrivato Gabriel. La loro storia d’amore sembrava quella di un film per come era nata e per come si era sviluppata, nulla faceva supporre che potesse esserci una crisi.

Secondo voci di corridoio i problemi sarebbero nati durante le ultime festività natalizie. La coppia è entrata in crisi e non è riuscita a superarla. Il lockdown, dunque, non avrebbe fatto altro che acuire i problemi. A quel punto la coppia sarebbe giunta alla decisione comune di interrompere la relazione. Secondo ‘Chi‘, Johanna adesso si è trasferita alle Baleari con i figli, località in cui continuerà la sua carriera di insegnante yoga.