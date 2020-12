Dopo le parole al vetriolo dei giorni scorsi Fabio Volo prova a ricucire con Fedez: “Ho ricevuto odio ma non ce l’ho con te, confrontiamoci”.

Prove di pace tra Fabio Volo e Fedez, dopo lo screzio esploso nei giorni scorsi in radio e sui social. È Fabio Volo a fare il primo passo in questa domenica postnatalizia, pubblicando un videomessaggio su Instagram, dichiarando a mo’ di premessa che “l’amore vince sempre” “Non ho niente di personale nei tuoi confronti – dice Volo – e ti ho sempre dimostrato affetto. In questi giorni ci ho pensato, da quando è accaduta questa cosa io ho ricevuto stima e odio, che sicuramente non c’era né da parte mia, né da parte tua”.

L’attore e scrittore poi si scusa: “Mi spiace se ti sei sentito offeso e forse non mi sono spiegato, io non ho nulla contro la beneficenza – chiarisce Volo, riferendosi alla sua polemica nei confronti del gesto di Fedez, che aveva donato soldi in giro per Milano filmando il tutto -. Molti mi hanno fatto capire che può essere anche una questione generazionale”. Basterà a ricucire lo strappo?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Pace fatta tra Fabio Volo e Fedez?

Fabio Volo rivolge poi un invito esplicito a Fedez: “Secondo me possiamo fare una cosa bella insieme, prima ancora di fare beneficenza e prima ancora che io risponda alle tue proposte. Credo che possiamo dimostrare che due persone con due punti di vista diversi non sono due avversari che devono ammazzarsi”.

Leggi anche –> Fedez Fabio Volo, il cantante non ci sta: “Ho donato 100mila euro, e tu?”

Leggi anche –> Fabio Volo, ha rotto con Johanna Maggy? Le indiscrezioni

Leggi anche –> Salvini, Linus interviene sulle parole di Fabio Volo: “Mi scuso a nome della radio”

“La società si è evoluta ogni qualvolta ci siano stati diversi punti di vista tra le persone – continua Volo -. Facciamo una diretta Instagram dove tu mi esponi le tue cose e io ti espongo le mie, senza offendersi perché qui nessuno lo ha fatto”. Resta ora da vedere se Fedez accetterà o meno la proposta…