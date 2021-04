Stasera in tv, Le Iene: anticipazioni sulla puntata del 2 aprile

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del programma di Italia Uno, Le Iene: anticipazioni su quanto vedremo in questo 2 aprile 2021.

Torna questa sera, venerdì 2 aprile 2021, l’appuntamento con la trasmissione ideata da Davide Parenti, Le Iene Show. Al timone del programma che alterna momenti di varietà a servizi sull’attualità, scherzi alle celebrità e approfondimenti su casi di cronaca più importanti, ci saranno come al solito Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, accompagnati dalle immancabili voci della Gialappa’s Band.

Quello di questa sera si preannuncia come un appuntamento da non perdere, saranno come sempre tanti e variegati i servizi mostrati nel corso della serata. Per gli appassionati non ci sono ulteriori indizi da mostrare per convincerli a sintonizzarsi su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Per tutti gli altri che seguono invece il programma a fasi alterne, in seguito vi daremo le anticipazioni sui servizi principali che andranno in onda questa sera.

Le Iene Show, quali sono i servizi che andranno in onda questa sera

La puntata comincerà con un’intervista di Giulio Golia al parroco di Bonassola Don Giulio Mignani. Questo è salito agli onori della cronaca qualche giorno fa, quando si è messo in aperto contrasto con la linea del Vaticano sulla benedizione delle coppie omosessuali. Convinto che l’amore di Dio si rivolga a tutti e non vada precluso a chi ha un orientamento sessuale non tradizionale, il parroco ha dichiarato: “Se non posso benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso, allora non benedico neppure palme e ramoscelli d’olivo”.

Successivamente Antonino Monteleone tornerà sul caso Alex Schwarzer, il marciatore che da poco è stato assolto per il presunto caso di doping del 2016 che ha posto fine alla sua carriera agonistica. L’ex atleta ritiene di essere stato vittima di un complotto e la iena cercherà di capire come sia stato possibile commettere un simile errore. Ismaele La Vardera ci mostrerà invece un reportage su un bel caso di solidarietà avvenuto in questi giorni a Palermo. Sono stati tanti, infatti, gli infermieri della città siciliana che hanno aderito all’iniziativa #leienevaccinanobene, finalizzata a fare arrivare i vaccini agli ospiti delle Rsa.

Infine ci sarà un interessante servizio di Gaetano Pecoraro, il quale affronterà il problema dell’instabilità politica del nostro governo negli ultimi anni. I continui ribaltoni, infatti, comportano problemi alla realizzazione di progetti a lungo termine e alla finalizzazione delle grandi opere. Ciò che fa pensare è il dato statistico sul numero di governi esistiti dall’inizio della Repubblica: sono stati 67 in 73 anni, di cui 17 negli ultimi 30 anni.