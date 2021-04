Scontro camion treno, è un massacro: tantissimi i morti FOTO

Un grave scontro camion treno ha causato la scomparsa tragica di decine e decine di persone. Numerosi anche i feriti, come è successo.

Scontro camion treno, l’incidente ha causato la morte di almeno 36 persone. Tante altre sono rimaste invece ferite, anche in maniera grave. Il disastro è avvenuto a Taiwan. L’affollato mezzo su rotaie che trasportava circa 350 passeggeri è deragliato dando vita al disastro ferroviario più devastante che l’Isola ricordi sin dal 1980

Il 408 Taroko Express, che viaggiava da Taipei a Taitung, trasportava molti turisti e persone che tornavano a casa in vista del lungo weekend del Tomb Sweeping Festival, una festa religiosa. Il treno è uscito dai binari a nord di Hualien, nella parte orientale di Taiwan.

Le immagini sono scioccanti e mostrano le carrozze all’interno del tunnel tutte accartocciate in seguito all’impatto, avvenuto alle 09:00 del mattino ora locale. Questo ha reso molto difficile per i soccorritori intervenire in fretta.

Secondo quanto riferito, il treno stava entrando nel tunnel e le immagini mostrano la carrozza anteriore completamente distrutta, con gli altri vagoni deragliati e schiantatisi contro i muri di cemento.

Scontro camion treno, la dinamica del grave incidente

La tratta dove è avvenuto lo scontro camion tir è considerata uno delle più veloci della rete ferroviaria, con i convogli che raggiungono velocità fino a 130 km orari. I media taiwanesi hanno detto che molte persone erano in piedi perché il treno era pieno e sono state sbalzate per svariati metri.

Il convoglio ha centrato un tir, spinto per diversi metri dopo l’impatto. Oltre a 36 vittime accertate ci sono anche oltre 40 feriti ed altre 70 persone intrappolate nelle carrozze distrutte. Altri cento individui sono stati evacuati dopo avere ricevuto cure superficiali. Tutti loro occupavano la parte posteriore del treno, composte da otto carrozze in totale.

La Central News Agency, agenzia di stampa di Taiwan, riferisce che un treno non parcheggiato in maniera corretta è finito con il muoversi da solo, fino ad occupare i binari in maniera pericolosa. Difatti la carcassa incidentata del grosso mezzo è stata trovata vicino ai binari. L’ultimo disastro ferroviario di queste proporzioni noto a Taiwan avvenne nel 1981. In quella circostanza morirono 30 persone.