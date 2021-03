Incidente choc in Svezia: treno travolge un autobus – VIDEO

Un treno colpisce un autobus fermo sui binari: il filmato dell’incidente – avvenuto in Svezia vicino Goteborg – è davvero impressionante.

Un tremendo incidente è avvenuto questa mattina in Svezia, vicino alla città di Goteborg. Un treno in corsa a tutta velocità ha colpito un autobus fermo sui binari. Lo schianto è avvenuto alle ore 07.39 locali in corrispondenza di un passaggio a livello tra i villaggi di Lillhagen e Gunnestorp. Il video in questione -da brividi – mostra l’autobus rimasto bloccato sui binari investito in pieno dal convoglio.

Il terribile incidente e la strage scampata

A bordo dell’autobus per fortuna non c’era alcun passeggero né l’autista, altrimenti sarebbe stata una vera strage. Sul treno, invece c’erano una cinquantina di persone, tre delle quali sono state ricoverate con ferite lievi e non sarebbero in pericolo di vita.

Come detto, è successo tutto questa mattina. Un autobus si è fermato, a quanto pare a causa di un guasto tecnico, sul binario di Hisingen, nei pressi di Göteborg, ed è stato centrato da un treno passeggeri che, non essendo riuscito a frenare in tempo, ha drammaticamente colpito in pieno e a tutta velocità l’altra vettura. L’impatto è stato così violento che guardando il relativo video sembra di assistere a un’esplosione. Risultato: il treno è parzialmente deragliato ma è rimasto in larga parte fortunosamente sui binari, mentre l’autobus è stato letteralmente sventrato

Per il resto, il motivo dell’incidente e la ragione per cui l’autobus sia rimasto in mezzo ai binari sono ancora sconosciuti. La Polizia svedese sta indagando proprio in queste ore sull’intera vicenda. Va da sé che nel frattempo il video incriminato è diventato “virale”.