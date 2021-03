Estate 2021 Spagna: mascherine obbligatorie anche in spiaggia

Le regole anti Covid19 della Spagna: indossare la mascherina anche all’aperto e in spiaggia è obbligatorio. Rischio multe.

La pandemia da Coronavirus in alcune parti del mondo sta rallentando, ma non abbiamo certo vinto la guerra. Così, in Spagna, in vista dell’estate e della possibilità di aumento del flusso dei turisti si cerca di aumentare e rendere ancora più ferree le regole anti-Covid. Come? Estendendo, tanto per cominciare, l’obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto e quindi in spiaggia.

Mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici all’aperto

Secondo quanto riporta Travelmole infatti, la nuova legge obbligherà tutti coloro che sono in Spagna ad indossare la mascherina all’aperto. Quindi anche in spiaggia. Prima era obbligatoria solo laddove non vi fosse la possibilità di mantenere le distanze. Ora invece bisognerà indossarla in ogni caso quando si è all’aperto in luoghi pubblici come spiagge, piscine, dehor. Chi non rispetta le regole e non indossa la mascherina potrebbe essere multato con cifre anche piuttosto importanti che partono anche da 100 euro.

Questa regola era in vigore già in alcune aree della Spagna, come la Andalusia, e come sempre sono esenti coloro che hanno particolari problematiche respiratorie per cui non possono indossare questi DPI in continuazione. In linea generale però l’idea è quella di vedere le spiagge piene di persone con le mascherine. Una forma di precauzione in più visto che per Pasqua molte persone sembrano aver scelto proprio la Spagna come meta per la fuga dal lockdown.

Si può viaggiare in Spagna?

A oggi, infatti, da tutti gli stati appartenenti allo spazio Schengen possono arrivare turisti in Spagna senza obbligo di quarantena. È obbligatorio un tampone negativo molecolare ed è necessario compilare un formulario di salute pubblica che si trova sul sito spth.gob.es. Inoltre, dal 26 marzo al 9 aprile non ci si può spostare da una regione all’altra, ma questa misura non vale per le Isole Baleari e le Isole Canarie. Qui però c’è l’obbligo di un test molecolare per spostarsi tra le isole.

(Fonte immagini Pixabay)