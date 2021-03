Giulia Salemi, ombre sul suo amore con Pretelli: “Lo sta usando” FOTO

Sono grosse le accuse mosse a Giulia Salemi, rivolte a mezzo stampa. A parlare non è uno qualsiasi, “Pierpaolo Pretelli è avvisato”.

Giulia Salemi, ombre sul suo futuro con Pierpaolo Pretelli. A gettarle è Abraham Garcia, avvenente giovane che con la figlia di Fariba Tehrani ha intrattenuto una relazione lunga 4 anni, come lui stesso ha confermato. Parlando al settimanale ‘Nuovo’, Garcia fa sapere che la 28enne originaria di Piacenza non farebbe altro che pensare alla carriera ed a mantenere la popolarità.

L’intervista viene proposta, con qualche anticipazione, da Riccardo Signoretti, direttore della rivista che parla solitamente di gossip e di tutto quanto accade in televisione. Il bell’Abraham mette in guardia Pierpaolo Pretelli in particolare.

Il 30enne originario di Maratea viene invitato a tenere alta la guardia. “Stai attento perché è molto alto il rischio che Giulia Salemi possa sfruttare anche te pur di continuare ad essere famosa”. Le dichiarazioni del biondo ex compagno della gieffina fanno discutere.

“Io dopo 4 anni vissuti al suo fianco ho capito che lei stava con me non per amore ma solo ed esclusivamente per i suoi interessi”. Anche il testo del messaggio postato su Instagram da Signoretti rende bene di quale sia il contenuto di questa intervista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

“Pierpaolo, attento! La Salemi userà anche te”. È l’avvertimento che Abraham Garcia rivolge all’ex Velino Pretelli. Garcia, ex di Giulia Salemi, ha molti dubbi sulla sincerità dei sentimenti di lei. La sua intervista in edicola martedì su Nuovo Tv”.

Lui è di nazionalità spagnola. È nato nel 1991 e ha acquisito notorietà in Spagna in seguito alla sua partecipazione ad alcuni reality come ‘Gandia Show’ nel 2011 e ‘Supervivientes’ nel 2014, favorito anche dal suo aspetto avvenente. ‘Supervivientes’ è la versione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’.

Ed ancora, ha fatto da ‘postino’ per l’edizione iberica di ‘C’è Posta per te’. L’incontro con la Salemi risale a ‘Super Shore’ nel 2016, con tanto di notte bollente tra i due. Anche se si vocifera che si trattasse solamente di una finzione.