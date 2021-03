Daniele Scardina, la fede nella Chiesa Evangelica Pentecostale: cos’è

C’è un aspetto inedito e poco conosciuto che riguarda Daniele Scardina. Si tratta nella sua immensa fiducia nella fede. A chi è devoto.

Daniele Scardina, da qualche anno, ha visto crescere in maniera ulteriore la sua popolarità. Questo non solo grazie alle imprese sportive del quale si è reso capace sul ring ma anche per la relazione durata all’incirca un anno con Diletta Leotta.

Dopo la partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’ il pugile che vive da tempo a Miami, negli Stati Uniti, ha raccolto ulteriori consensi. E di lui abbiamo avuto modo di conoscere altri aspetti poco noti del privato. Come ad esempio la fede che egli ripone nella Chiesa Evangelica Pentecostale.

Sappiamo che Daniele Scardina è un fervente cattolico praticante e che questa sua affiliazione alla Chiesa Evangelica Pentecostale ha avuto luogo proprio nel corso della permanenza in USA. Come spesso accade, ‘galeotto’ fu un periodo difficile nella vita del 28enne milanese.

Daniele Scardina, da cosa deriva la sua fede nella Chiesa Evangelica Pentecostale

La lontananza di casa, della famiglia e di tutti i suoi affetti si faceva sentire. Per fortuna la cognata lo ha indirizzato alla Iglesia Pentecostal che sorge a Miami Beach. E questa per lui si è rivelato essere una manna dal cielo.

Da allora, Scardina non ha mai saltato una messa, per quanto possibile in relazione ai suoi impegni. E sembra che ogni giorno faccia modo di ritagliarsi del tempo per andare lì a pregare ed a parlare con il pastore locale, un certo Luis Sepulveda, pastore protestante.

La differenza principale tra la chiesa pentecostale e quella cattolica deriva dalla diversa importanza conferita alla Bibbia. Le Sacre Scritture sono assolutamente centrali per la Chiesa Pentecostale. Ma anche nel battesimo celebrato in età adulta. Lui poi non ha fatto mistero della sua fede anche attraverso appositi post su Instagram.