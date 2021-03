Daniele Scardina, la verità sulla relazione con Diletta Leotta: come è andata

Il pugile Daniele Scardina, conosciuto come King Toretto, ha rivelato perché è finita la sua relazione con la conduttrice Diletta Leotta.

Daniele Scardina non si è fermato mai nel 2020, dopo l’esperienza a “Ballando con le Stelle“, è tornato al suo primo amore: il pugilato. Infatti, l’atleta è partito per gli Stati Uniti per prepararsi per un’importante sfida: combattere per il titolo Supermedi.

Daniele Scardina era stato avvistato lo scorso ottobre in compagnia della sua ex Diletta Leotta, con la quale si parlava di ritorno di fiamma. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, aveva pubblicato le foto che ritraevano i due insieme fuori da un hotel, affermando che i due erano sicuramente tornati insieme. King Toretto, com’è conosciuto nell’ambiente pugilistico l’atleta, a riguardo ha detto che: “Quella con Diletta Leotta è stata una grande storia, di vero amore. Se è possibile un ritorno di fiamma tra noi? Adesso ho in testa il ring e i prossimi incontri… Però aggiungo: mai dire mai“.

King Toretto, come sta dopo la fine della storia con Diletta Leotta

King Toretto durante il suo percorso a “Ballando con le Stelle” aveva raccontato di star affrontando un periodo molto difficile, sia a causa della morte del nonno, sia per un amore finito. “Sto cercando di uscirne dalla perdita di mio nonno, dalla distanza dalla box, dalla perdita di un amore. Mi è crollato il mondo addosso e faccio fatica a raccontarlo. L’amore è una cosa bellissima e ci credo, credo ancora nel mio di amore“, aveva detto Daniele Scardina.

Il pugile, da persona riservata, ha cercato di tenere per sé le sue sofferenze in campo amoroso, non parlando pubblicamente delle motivazioni dietro la rottura con Diletta Leotta. Lei, nel suo libro uscito nel 2020, “Scegli di sorridere“, si riferisce a Daniele Scardina come “il suo amore“. “Non rinnego niente, fra noi c’è stato un amore profondo. L’ho descritto come il mio amore perché quando ho scritto il libro stavamo ancora insieme e in quel momento erano i miei sentimenti“, ha rivelato la conduttrice di DAZN. Ad oggi i due sono entrambi single e hanno preso strade separate, concentrandosi entrambi sui reciprochi impegni lavorativi.