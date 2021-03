Vaccino Pfizer, iniziati i test su bambini al di sotto dei 12 anni. Secondo la Cnn sarebbe partita la sperimentazione su bimbi tra i 5 e gli 11 anni. Subito dopo, l’azienda procederà con i pazienti ancora più piccoli.





La Pfizer-BioNTech ha annunciato di voler arrivare ad espandere le vaccinazioni per l’inizio del 2022 anche più piccoli. Tale intento è stato commentato dal virologo Burioni. Ecco che cosa ha affermato in merito.

Vaccino Pfizer, iniziati i test su bambini al di sotto dei 12 anni. Il commento di Burioni

Sarebbe partito proprio ieri il mio trial di immunizzazione contro il Covid-19 su bambini al di sotto dei 12 anni. Secondo quanto riportato dalla Cnn, la sperimentazione starebbe coinvolgendo bimbi dai 5 agli 11 anni di età. E due bimbi avrebbero già ricevuto la prima dose. Ma l’intento della Pfizer-BioNTech non finisce qui. L’azienda intenderebbe infatti procedere, subito dopo, ad avviare i test sui pazienti dai 2 ai 5 anni, per poi giungere a verificare l’efficacia delle vaccinazioni in bimbi dai 6 mesi ai 2 anni.

L’obiettivo che attualmente si sta ponendo l’azienda è quello di arrivare, entro l’inizio del 2022, a vaccinare anche tutti i pazienti più piccoli.

I test attualmente hanno già coinvolto 2.259 soggetti tra i 12 e i 15 anni. E secondo quanto affermato da Pfizer a Cnn, la tollerabilità sembrerebbe risultare buona.

A commentare quanto si apprende in queste ore in merito alla sperimentazione del vaccino Pfizer sui più piccoli, è stato anche il virologo Roberto Burioni. Quest’ultimo ha voluto dichiarare la propria opinione utilizzando i social. Su Twitter infatti Burioni ha scritto: “Ci siamo: questo è l’ultimo passo per la vittoria finale. Comincia il trial clinico per i bambini sotto i 12 anni. Se funziona, il virus non avrà dove rifugiarsi”.

