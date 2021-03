Settimana Santa di Pasqua 2021: le celebrazioni presiedute da Papa Francesco. Il calendario liturgico.

La Pasqua 2021 sarà fortemente condizionata dalla pandemia di Covid-19 come quella dello scorso anno. L’Italia sarà tutta in zona rossa, come a Natale, con spostamenti ridotti al necessario con l’eccezione delle visite ai familiari. La differenza con il lockdown dello scorso anno è che quest’anno si potrà partecipare a messe e funzioni religiosi, con le limitazioni previste dai protocolli di sicurezza.

Anche quest’anno, tuttavia, non avremo le grandi celebrazioni della Pasqua cattolica a Roma, con la folla dei fedeli radunata in Piazza San Pietro. Le cerimonie saranno contingentate e con variazioni al programma tradizionale. Di seguito vi riportiamo il calendario liturgico della Settimana Santa di Pasqua 2021 con le celebrazioni presiedute da Papa Francesco.

Leggi anche –> Meteo weekend 26-28 marzo: tempo primaverile con qualche pioggia

Settimana Santa di Pasqua 2021: le celebrazioni con Papa Francesco

La Santa Sede comunica a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, il Santo Padre celebrerà i Riti della Settimana Santa ancora all’Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro, come era avvenuto lo scorso anno. Parteciperanno alle celebrazioni i Signori Cardinali, i Superiori della Segreteria di Stato e un numero limitato di fedeli.

Il calendario liturgico della Settimana Santa:

DOMENICA DELLE PALME – 28 marzo 2021

Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e Santa Messa – ore 10.30

Commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e – MERCOLEDÌ SANTO – 31 marzo 2021

Udienza Generale – ore 9.30

Udienza Generale – ore 9.30 GIOVEDÌ SANTO – 1 aprile 2021

Santa Messa del Crisma – ore 10.00

Santa Messa nella Cena del Signore – ore 18.00

Santa Messa del Crisma – Santa Messa nella Cena del Signore – VENERDÌ SANTO – 2 aprile 2021

Passione del Signore – ore 18.00

Via Crucis a Piazza San Pietro – ore 21.00

SABATO SANTO – 3 aprile 2021

Veglia Pasquale – ore 19.30

DOMENICA DI PASQUA – 4 aprile 2021

Santa Messa del Giorno – ore 10.00

Urbi et Orbi – ore 12.00

LUNEDÌ DELL’ANGELO – 5 aprile 2021

Lunedì dell’Angelus, la prima recita del Regina Coeli dalla Biblioteca del Palazzo apostolico.

Anche quest’anno non ci sarà a Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo, ma una cerimonia ridotta in Piazza San Pietro, come lo scorso anno. Inoltre, la Veglia Pasquale del Sabato Santo è stata anticipata alle 19.30. Così come era stato per la messa della Vigilia di Natale.

Come sempre, tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sul sito web e sui canali social di Vatican News. Dirette saranno trasmesse anche da TV2000 (canale 28). Rai 1 trasmetterà in diretta la Via Crucis e la Messa di Pasqua con la benedizione Urbi et Orbi.

Per ulteriori informazioni:

Leggi anche –> Menù di Pasqua 2021: un viaggio gastronomico con i piatti tipici di tutto il mondo