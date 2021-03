Lorenzo Insigne, chi è la moglie Genoveffa Darone: età, foto, social, lavoro

Gossip Lorenzo Insigne moglie, conosciamo meglio la bella Genoveffa Darone, compagna di vita del calciatore del Napoli e dell’Italia.

Lorenzo Insigne e sua moglie Genoveffa Darone sono sposati felicemente dal 2012. Più precisamente dal 31 dicembre di quell’anno. Lei, detta Jenny, ha dato al capitano del Napoli due figli. Si tratta di Carmine e di Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Sul conto di entrambi sappiamo che si conoscono da ben prima del loro eterno si. Erano ancora due ragazzini quando si frequentavano tra le località di Frattamaggiore e Frattaminore in provincia di Napoli.

Insigne viene dalla prima, sua moglie Jenny dalla seconda. Dopo un primo fidanzamento giovanile, entrambi erano tornati a frequentarsi dopo un incontro casuale a cena con altri amici. E da allora non si sono lasciati mai più.

Lorenzo Insigne, chi è la bellissima moglie Jenny Darone

Lei è nata il 24 settembre 1992, stando a quanto si dice sul web. Ma l’età è relativa. Per una ragazza così bella non si tratta che di un mero dettaglio, e poi lei ha attraversato anche due gravidanze. Eppure non ne porta affatto i segni ed appare fresca e bellissima proprio come Lorenzo Insigne la conobbe.

Insieme sono una coppia bellissima. Il calciatore azzurro, azzurro sia per il suo Napoli che per l’Italia, tiene moltissimo a lei. In occasione delle ricorrenze speciali non manca mai di mostrarle il proprio amore con dei regali e dei pensieri speciali.

Ed il suo stesso numero di maglia, il 24, è dedicato proprio alla compagna di vita. La quale è tutto per lui. In occasione della sua carriera, Insigne ha vissuto anche dei momenti difficili. E la vicinanza ed il sostegno che solo una moglie sa e può dare lo hanno aiutato tantissimo a venirne fuori più forte che mai.