Fedez, la ‘minaccia’ in un messaggio social: “E adesso preparati” FOTO

Da parte di Fedez arriva una sorta di avvertimento, con il destinatario di queste parole che lascia tutti quanti sorpresi. Di chi si tratta.

Fedez, raggiante come non mai per la nascita della sua figlioletta, si fa ritrarre in uno scatto social assieme alla nuova arrivata. E con lui e la piccola, chiamata Vittoria, c’è naturalmente anche la mamma bis, Chiara Ferragni.

In realtà Fedez è raggiante come lo era stato esattamente una sola volta nella vita a questo livello. Tre anni fa infatti nacque Leone, proprio in a marzo. Ora il cantante scrive su Instagram: “Lello stiamo arrivando”. E presto il tenero quadretto famigliare sarà completo.

Vittoria è pronta a diventare una celebrità del web, esattamente come i suoi famosissimi genitori e come l’altrettanto celebre fratellino. Anche Leone difatti è conosciutissimo, per via dei tanti post nei quali è apparso in questi suoi primi anni di vita assieme alla mamma ed al papà.

Nelle scorse ore il bambino aveva commosso tutti per quanto accaduto a distanza. In collegamento da casa ha infatti avuto luogo il primo contatto ufficiale con la sua sorellina. E Leone l’ha accolta con un dolcissimo “Ciao Vittoria”.

Fedez, il messaggio per Leone: “Stiamo arrivando”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Nessuna gelosia né rimpianti per non essere più il ‘padroncino’ assoluto di casa ed il centro dell’universo per Chiara Ferragni e Federico. C’è da giurare che insieme Leone e Vittoria formeranno una bella coppia. Prepariamoci a tante future pubblicazioni con i due insieme.

Per quanto riguarda i Ferragnez, anche questo è naturalmente un modo per accrescere ulteriormente la loro popolarità. Basti pensare che Chiara si è adeguatamente truccata per l’evento, e per apparire in maniera ineccepibile.

Molti dei suoi followers lo hanno notato ma la cosa non ha suscitato reazioni negative, per fortuna. È anche normale che sia così. La piccola Vittoria poi è certamente una predestinata, che saprà brillare di luce propria sui social, esattamente come mamma Chiara e papà Federico.