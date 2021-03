Lutto nel giornalismo, morta Stefania Sberna: aveva solo 54 anni

La giornalista e speaker catanese Stefania Sberna si è spenta quest’oggi, lasciando un grande vuoto nel mondo del giornalismo calcistico

Oggi è un giorno triste per la città di Catania e la sua squadra di calcio perché la giornalista Stefania Sberna è morta quest’oggi a 54 anni. La donna ha lavorato per tantissimi anni anche come speaker calcistica allo stadio Massimino, riuscendo a fare della propria passione un lavoro. Stefania Sberna lottava da diverso tempo contro una malattia e, nell’ultimo periodo, la sua salute era peggiorata tanto da impedirle di andare allo stadio. La città si unisce al lutto della famiglia, che piange la repentina scomparsa di una donna capace di trasmettere tutto il suo amore per il calcio. La speaker era talmente apprezzata da essere quasi considerata come il dodicesimo membro della squadra etnea.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Resti umani rinvenuti a Bologna con il documento di Biagio Carabellò

Il Catania rende omaggio a Stefania Sberna

Il Catania, vista la tragedia appena avvenuta, ha addirittura chiesto alla Lega Pro di poter giocare con la Cavese con la fascetta del lutto al braccio. Inoltre, il team ha richiesto anche la possibilità di avere un minuto di silenzio e raccoglimento prima della partita con la Viterbese. Ecco le parole del Catania nel comunicato stampa rilasciato quest’oggi. “Oggi ci lascia Stefania Sberna, che al suo amatissimo Calcio Catania ha regalato per 30 anni una capacità straordinaria di suscitare ed esprimere emozioni, entrando così semplicemente e gentilmente nel cuore di tutti i tifosi rossazzurri. Con il suo genuino entusiasmo, i suoi autentici valori umani e la sua generosa e tenace passione sportiva, una grande donna catanese ha scelto il Catania ogni giorno ed è sempre stata pronta a spendere parole ed esempi di sostegno“.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Ema Stokholma, le violenze atroci subite dalla madre: racconto choc

Il dolore per la perdita di Stefania Sberna è palpabile nelle parole scritte all’interno del comunicato stampa. Il Calcio Catania ha espresso la propria vicinanza alla famiglia dell’amata speaker. “La voce della nostra Stefania è in tutte le indelebili testimonianze dei momenti felici e il suo nome rimarrà per sempre nella storia del nostro club“.