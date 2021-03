Deborah Compagnoni, perché è finito il matrimonio con Alessandro Benetton

Tra Deborah Compagnoni ed il marito Alessandro Benetton giunge al capolinea quella che era stata una lunga unione, il motivo.

Deborah Compagnoni ed Alessandro Benetton, il matrimonio è finito. La crisi tra i due è del tutto irrecuperabile e sembra che alle spalle ci siano dei problemi che si trascinano da tempo. Lei ha 50 anni e lui 56 e pare che da molto i due conducano delle vite del tutto indipendenti e divise l’una dall’altra.

Alessandro Benetton è il secondo figlio di Luciano Benetton e di Maria Teresa Maestri. La coppia si conobbe nel 1999 sulle nevi, essendo lo sci una passione di lui.

I rumours riferiscono che sarebbe stato il lockdown della primavera 2020 a contribuire a scavare un solco incolmabile tra i due, con la convivenza forzata che avrebbe portato allo scoperto delle insofferenze reciproche. Ora la Compagnoni e Benetton vivrebbero in case diverse.

Deborah Compagnoni, con Alessandro Benetton ha tre figli

Da Deborah Compagnoni, Alessandro Benetton ha avuto i figli Agnese, 20 anni, Tobias 17, e Luce, 14. La coppia si era sposata nel 2008, concedendosi poi in diversi eventi mondani. Ora da più parti è giunta la notizia della loro separazione.

Ed anche se c’è sempre stima reciproca ed un elevato rispetto che l’uno nutre nei confronti dell’altra, per quanto riguarda il loro matrimonio non c’è più niente da fare. Per quanto riguarda la Compagnoni, lei non ha certo bisogno di presentazioni. Lei è la più forte sciatrice di tutti i tempi ed al netto di pesanti infortuni subiti in carriera, vanta 44 podi in Coppa del Mondo con 16 vittorie.

Per una media assolutamente niente male di oltre un successo ogni tre gare. Nel suo palmares ci sono tre medaglie d’oro in altrettanti Olimpiadi Invernali. Si tratta di Albertville 1992, Lillehammer 1994 e Nagano nel 1998.