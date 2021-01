Deborah Compagnoni-Alessandro Benetton, divorzio in vista?

La campionessa di sci Deborah Compagnoni e l’imprenditore veneto Alessandro Benetton avrebbero messo fine alla loro relazione. Ecco il retroscena.

Il matrimonio tra Alessandro Benetton, 56enne imprenditore rampante, e Deborah Compagnoni, 51 anni ed ex campionessa di sci, sarebbe giunto al capolinea. Il condizionale è d’obbligo, anche se a lanciare l’indiscrezione è il sempre informatissimo Dagospia. I due si sono sposati nel 2008 e dalla loro unione sono nati Agnese, Tobias e Luce. Le cause della fine della love story non sono ancora note, e al momento non sono giunte né conferme né smentite dai diretti interessati. Ma sui social del manager veneto ormai da mesi della consorte non c’è traccia…

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le ultime indiscrezioni sulla coppia Deborah Compagnoni-Alessandro Benetton

La coppia formata da Deborah Compagnoni e Alessandro Benetton è sempre stata molto unita e affiata, come pure la famiglia che i due hanno messo su. Ma non sempre, si sa, le favole hanno un lieto fine. Forse col tempo sono insorte incompatibilità caratteriali, o magari è intervenuta un’influenza “esterna” da una parte o dall’altra, o semplicemente l’amore si è pian piano affievolito fino a spegnersi.

Leggi anche –> Luciano Benetton, chi è: età, carriera e vita privata dell’imprenditore

Sia come sia, la notizia è stata accolta con grande dispiacere dai tanti fan e ammiratori di Deborah e di Alessandro, che sono sempre stati (anche) due personaggi pubblici positivi, assurti in qualche modo a veri e propri modelli di vita per tante persone. Era stata proprio la comune passione per lo sport e lo sci a legare il bell’imprenditore alla brillante atleta. Che ora potrebbero definitivamente chiudere la loro bella partita.

Leggi anche –> Comunità Lof Kurache: la lotta contro i Benetton in Patagonia