Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni del 21 marzo

Andrà in onda, questa sera su La7, un nuovo appuntamento con Non è l’Arena, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Massimo Giletti: ecco la “scaletta”.

Nuova puntata di Non è l’Arena, stasera domenica 21 marzo 2021, con Massimo Giletti in diretta alle ore 20.30 su La7. Come sempre ci saranno ospiti di primo piano chiamati a confrontarsi sui principali temi di attualità. Si parlerà ovviamente del virus che non rallenta e della corsa al vaccino dopo il “caso” AstraZeneca, ma non solo…

Il menù della nuova puntata di Non è l’Arena

L’ospite eccellente della nuova puntata di Non è L’Arena è Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa. Con lui parteciperanno al dibattito Pierpaolo Sileri, Vauro, Antonella Viola, Carlo Cottarelli, Giorgio Locatelli e Andrea Mangiagalli. Spazio poi all’inchiesta mascherine: il caso Benotti riguardante la maxi commessa fatta dalla struttura commissariale è solo la punta dell’iceberg delle criticità degli acquisti dei Dpi in fase di emergenza Covid. In settimana sono state arrestate ben sei persone, tra Taranto e Roma, per un’inchiesta sulle forniture di mascherine alla Regione Lazio: se ne discuterà con Sandra Amurri, Nello Trocchia, Roberta Angelilli e Pier Luigi Stefani.

Tra gli argomenti scottanti della serata anche quello dell’Ares-Gate: si infittisce il giallo sulla morte dello sceneggiatore tv Teodosio Losito, compagno del patron della casa di produzione Ares Alberto Tarallo. La Procura di Roma indaga per istigazione al suicidio e in questi giorni tanti attori e vip sono stati sentiti dai magistrati. Giletti intervisterà Manuela Arcuri, in passato attrice di punta della scuderia Ares, e in studio diranno la loro Roberta Bruzzone e Alessandro Cecchi Paone.

Last but not least il caso Corona – l’ex re dei paparazzi, attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria del Niguarda di Milano dove è sorvegliato 24 ore su 24, dovrà scontare altri nove mesi di reclusione (era già stato in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre 2018) – con Ivano Chiesa, Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Stefania Andreoli e Asia Argento; e un focus sulla Calabria, dove il vaccino è stato somministrato alla categoria dei donatori di sangue che non risulta essere presente in alcuna lista preferenziale del piano vaccinale: Giletti ne parlerà con Pierpaolo Sileri, Luigi De Magistris, Guido Longo e Lino Polimeni.

