Deborah Compagnoni, sciatrice alpina: chi è, carriera, vita privata, età

Tra gli ospiti più attesi di questa sera al programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, c’è l’ex sciatrice alpina Deborah Compagnoni

Deborah Compagnoni è un’ex sciatrice alpina italiana, nata a Bormio (provincia di Sondrio) nel 1970 ed è stata la prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino. Cresciuta in Valtellina, la Compagnoni iniziato a vincere medaglie nel 1986, con un bronzo in discesa libera ai Mondiali juniores, e da lì non ha più smesso per diversi anni. La carriera di Deborah Compagnoni fu, tuttavia, costellata da diversi infortuni: il primo dei quali già nel 1988. Quell’anno si ruppe il ginocchio destro e fu vittima di un gravissimo blocco intestinale che le fece rischiare la vita. La sua fu una vita divisa tra grandissime vittorie e terribile infortuni, vincendo 16 gare di Coppa del Mondo e il campionato del mondo di gigante nel 1997. Decise poi di ritirarsi nel 1999, dopo aver partecipato alla Vail-Beaver Creek.

La vita privata di Deborah Compagnoni

Questa sera Debora Compagnoni sarà ospite di Fabio Fazio nel suo programma in onda su Rai 3, Che tempo che fa, a 22 anni di distanza dal suo ritiro dalle gare. Nonostante la sfavillante carriera agonistica, la Compagnoni è anche riuscita a trovare del tempo per dedicarsi alla sua vita privata. Sposata con l’imprenditore nato a Treviso Alessandro Benetton, i due condividono la grande passione per lo sci alpinistico ( Benetton è inoltre allenatore federale della Federazione Italiana Sport Invernali). La coppia ha avuto tre figli, due femmine e un maschio: Agnese, Tobias e Luce. Nonostante ciò, sembra che il matrimonio tra l’ex sciatrice e Benetton sia ormai finito: già da settimane si vocifera che i due si siano separati. Ad ogni modo, Deborah Compagnoni è sempre stata impegnata anche nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione alla lotta alle malattie. Infatti, fondò nella sua città natale nel 2022 l’associazione filantropica Sciare per la vita, che si occupa della lotta alla leucemia.

