Sorteggio quarti Europa League live, gli accoppiamenti: segui la diretta

A partire dalle 13 seguite con noi il sorteggio quarti Europa League live: ecco gli accoppiamenti in diretta testuale

L’unica squadra a rappresentare l’Italia in Europa sarà la Roma, mentre il Milan è stato eliminato nel doppio confronto dal Manchester United con il gol decisivo di Paul Pogba nella sfida di ritorno a San Siro. Tra pochi minuti seguite con noi la diretta testuale dei quarti di Europa League con numerose sorprese, per esempio il passaggio del turno della Dinamo Zagabria che ha superato 3-0 il Tottenham nel ritorno in Croazia.

Ecco gli accoppiamenti ai quarti:

Granada – Manchester United

Arsenal – Slavia Praga

Ajax – Roma

Dinamo Zagabria – Villarreal

Leggi anche –> Milan – Manchester United Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Leggi anche –> Shakhtar Donetsk – Roma Europa League: streaming, formazioni, precedenti

Sorteggio quarti Europa League live, Roma – Ajax

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Sorteggio non troppo favorevole per la Roma che ha pescato così l’Ajax, ma in semifinale affronterà, in caso di passaggio del turno, uno tra Granada e Manchester United. I giallorossi hanno dimostrato di essere all’altezza nel doppio confronto contro lo Shakhtar con Borja Mayoral protagonista assoluto in Europa League.