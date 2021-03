Il match tra Shakhtar Donetsk e Roma è valido per gli ottavi di finale della Europa League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Nuovi verdetti per le italiane impegnate nelle competizioni europee: dopo l’eliminazione della Juventus a sorpresa, con qualificazione appannaggio del Porto, questa settimana sono uscite dalla Champions League anche l’Atalanta, sconfitta dal Real Madrid, e la Lazio, a cui il Bayern Monaco ha dato una sonora lezione soprattutto all’andata.

Dunque, le speranze delle italiane nelle Coppe europee sono tutte affidate alle due squadre rimaste in corsa per l’Europa League, ovvero la Roma, ospite dello Shakhtar Donetsk, che in Champions League ha eliminato l’Inter, e il Milan, che ha pareggiato in trasferta contro il Manchester United e oggi ha buone chance. La squadra allenata da Fonseca è la prima a scendere in campo

Precedenti di Shakhtar Donetsk – Roma e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Olimpico di Kiev tra i padroni di casa ucraini e la formazione giallorossa è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

All’andata, la Roma si è imposta con un netto tre a zero. Le due squadre si sono fronteggiate altre 6 volte con un bilancio negativo per i giallorossi che superarono il turno solo nella Champions League 2017/2018: in quell’occasione, sulla panchina ucraina sedeva Paulo Fonseca, ora in giallorosso. Mai nessun pareggio tra queste due formazioni, in ogni caso, ma quattro vittorie da parte ucraina e soltanto due invece per i giallorossi romanisti.

Shakhtar Donetsk e Roma, le due squadre in campo: le formazioni

Castro e Fonseca stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni: