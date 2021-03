Vera Gemma, chi è la sorella Giuliana: età, foto, social, lavoro, vita privata

Giuliano Gemma è stato un grande attore italiano e ha avuto due figlie: Vera, attrice e naufraga all’Isola dei Famosi, e Giuliana

Una bruna e l’altra bionda, una vestita di rosso e una di blu. Le sorelle Gemma sembrano quasi agli antipodi, ma c’è una cosa che le ha sempre accomunate: l’amore nei confronti del padre Giuliano Gemma. Il grande attore romano nato nel 1938 e mancato prematuramente nel 2013, a causa di un incidente stradale, era molto legato alle figlie. Vera Gemma è una nota attrice italiana, molto amica di Asia Argento e anche concorrente di diversi reality show. Nel 2020, infatti, l’attrice era partita all’avventura insieme a Pechino Express, il programma condotto da Costantino della Gherardesca. Durante lo show Vera ha dimostrato di essere una donna forte, ferma nelle sue idee e con un certo caratterino, tutte qualità che l’hanno portata a partecipare ad un altro programma. Questa volta, la figlia del grande attore romano è partita come naufraga per l’Honduras sull’Isola dei Famosi, programma condotto da Ilary Blasi. Ma se tanto si della figlia attrice, cerchiamo di scoprire qualcosa anche sulla sorella, Giuliana Gemma.

Giuliana, l’altra figlia di Giuliano Gemma

Oltre ad essere un’appassionata di western shooting, non si sa molto della vita privata di Giuliana Gemma.

Figlia d’arte, come la sorella Vera, nel 1986 avevano presentato insieme il Giffoni Film Festival, ma è divenuta nota nel mondo dello spettacolo nel 2013. Infatti, quell’anno Giuliana e Vera avevano portato al Giffoni Film Festival un documentario sul padre, dal titolo: Giuliano Gemma – Storia di un italiano . Durante un’intervista rilasciata da Giuliana, insieme al genitore Giuliano, la donna ha parlato di come sia nata l’idea di fare un documentario del genere. Il film è stato interamente scritto, prodotto e diretto dalle due sorelle: Vera si è occupata della regia, mentre Giuliana ha lavorato al montaggio. “L’idea è nata da una cosa molto curiosa…nel senso: noi abbiamo una gran bella cantina, con dentro un archivio incredibile. Su papà, su tutto il suo lavoro, e mia mamma lo custodiva da anni. Un giorno ci siamo dette: ‘perché non fare qualcosa con tutto questo materiale?’ Abbiamo iniziato a cercare e ci siamo infilate in una cosa grandissima. […] Questo è la visione di due bambine e del mondo del cinema con il loro papà“.

