Vera Gemma, chi era la mamma Natalia Roberti: morta prematuramente

L’attrice italiana Vera Gemma, figlia del grande attore Giuliano Gemma e della sua prima moglie Natalia Roberti

Vera Gemma è un’attrice romana, nata il 4 giugno 1970. La donna, dopo aver partecipato l’anno scorso al reality show Pechino Express, sta per imbarcarsi in una nuova avventura. Dopo che nel 2020 la figlia di Giuliano Gemma è stata tra i concorrenti del programma di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca, quest’anno ha deciso di andare come naufraga sull’Isola dei Famosi. Questo reality show, condotto da Ilary Blasi, comincerà questa sera su Canale 5. Vera è sempre stata un’amante delle sfide e, certamente, non si tirerà indietro nemmeno di fronte alle varie avversità che dovrà affrontare alle Honduras. L’attrice è sempre stata una donna tenace, e il suo passato lo dimostra in pieno.

Vera Gemma ha avuto un passato turbolento

L’attrice nata dal primo matrimonio di Giuliano Gemma ha dovuto dimostrare fin da una giovane età di essere temprata alle difficoltà della vita. Nonostante un’infanzia felice in cui il padre la introduceva al mondo dello spettacolo, ha vissuto una grande tragedia. Infatti, la madre di Vera Gemma è venuta a mancare improvvisamente nel 1995, lasciando sua figlia in balia di un grande dolore. Vera all’epoca aveva 25 anni e sua madre era tutto: genitore, amica, confidente, sicuramente tra le persone che più la spronava a inseguire il suo sogno. L’anno dopo la morte della madre, Vera recita nel film di Dario Argento La Sindrome di Stendhal, grazie a cui conosce Asia Argento, che diventerà una sua grande amica. Dopo di ciò, la figlia di Giuliano Gemma inizia un periodo di peregrinazioni. L’attrice, infatti, ha vissuto tra Parigi e Los Angeles, dove ha anche lavorato come spogliarellista presso il locale The Body Shop. Ad oggi, Vera vive ancora a Los Angels e torna in Italia solo per determinati eventi o per vedere i propri fratelli.

