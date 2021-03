Bimba di 7 anni muore in ospedale dopo due diagnosi errate: i genitori cercano risposte

Una bimba di 7 anni è morta in Galles a causa di un grumo di sangue nei polmoni: i genitori in lutto cercano spiegazioni.

Ad inizio anno la piccola Isabellaan Batticombe, bimba di 7 anni residente a Cardiff, ha accusato dei problemi respiratori. I genitori, terrorizzati, l’hanno portata dal medico, il quale ha diagnosticato dei semplici problemi intestinali. Il medico ha prescritto un cura a base di paracetamolo e codeina che inizialmente aveva fatto effetto. Dopo due settimane le condizioni della bimba peggiorano e i genitori la portano nuovamente in ospedale.

Il medico che la visita diagnostica un’infezione polmonare e la fa ricoverare in ospedale. Da successivi controlli si capisce che la piccola soffriva di un’embolia polmonare. Isabellaan è stata intubata ed inizialmente il trattamento stava funzionando. L’11 febbraio le sue condizioni sono peggiorate drasticamente ed i medici hanno dovuto dire ai genitori che la figlia stava lottando per la sua vita.

Bimba di 7 anni muore in ospedale: i genitori cercano risposte

Intervistata dal Wales Online, la madre della piccola spiega: “Avevano messo dei tutti in tutto il suo corpo e le iniettavano diverse cose in lei. Come era diventata così malata?”. Quel giorno i medici hanno detto alla famiglia che sarebbe stato necessario un trasferimento all’ospedale di Bristol da uno specialista per curare quel grumo di sangue che metteva in pericolo la sua vita.

I genitori non hanno fatto in tempo a tornare a casa per prepararsi al viaggio che dall’ospedale li hanno richiamati per informarli che Isabellaan era morta. Il dolore per la scomparsa della piccola è troppo forte e si evince dalle parole della madre: “Dall’inizio alla fine, quando siamo andati dai medici quando siamo andati in ospedale e quando è morta, io semplicemente non ho capito perché ci hanno messo tutto questo tempo per diagnosticarle”. Quindi ha concluso aggiungendo: “Siamo semplicemente devastati”.

