Siena, bimba muore per un malore in casa, aveva solo 10 anni. Quando è arrivata in ospedale, aveva già perso la sua giovanissima vita. A nulla sono purtroppo valsi tutti i tentativi messi in atto per cercare di salvarla.





L’arresto cardio-circolatorio della bimba ha reso necessario trasportarla d’urgenza all’ospedale della città, Santa Maria delle Scotte. La bambina aveva avvertito un malore a casa ed era stata rianimata sul posto.

Siena, bimba muore per un malore in casa, la piccola perde la vita a soli 10 anni

Aveva avvertito un malore nella notte tra il 13 e il 14 febbraio. Per questo la piccola, di soli 10 anni, in arresto cardio-circolatorio, era stata portata d’urgenza al pronto soccorso. In gravissime condizioni, è stata trasporta presso l’ospedale Santa Maria delle Scotte, di Siena.

Una volta giunta in ospedale, i medici hanno cercato in tutti i modi di rianimarla ma purtroppo la piccola non ha ripreso conoscenza né si è riattivata la sua attività cardio respiratoria.

Presso l’ospedale, il prossimo lunedì 15 febbraio, sarebbe dovuta avvenire l’inaugurazione della Terapia Intensiva. Secondo quanto si apprende su Leggo.it, in considerazione della tragedia avvenuta, Antonio Barretta, direttore generale dell’Aous, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla Salute, hanno deciso di rinviare l’evento, in segno di vicinanza al dolore della famiglia della piccola.