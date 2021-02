Tradimento scoperto per un selfie in bagno, ecco cosa ha visto la moglie

La moglie ha scoperto il tradimento del marito grazie ad un selfie scattato nel bagno di una camera d’albergo. Che cosa avrà notato?

TikTok è davvero una piattaforma con un potenziale altissimo: i contenuti sono davvero diversificati e si può imparare molto. Lo ha dimostrato @shesough, utente che ha postato un video in cui spiega di aver scoperto che il marito la tradiva grazie a un selfie. Nel video postato, spiega come l’uomo le avesse inviato due foto scattate dal bagno di una camera d’albergo. Osservandole attentamente, @shesough si è resa conto di qualche dettaglio insolito e ha deciso di chiedere il divorzio. Dopo aver postato le due voto incriminate, la donna ha anche chiesto nel video se gli altri utenti si fossero accorti delle stesse cose.

Ecco qui il video!

Ecco come si è accorta del tradimento

Il video è stato visto da milioni di persone e vari utenti hanno cercato di capire cosa avesse spinto la donna prima a sospettare un tradimento e poi, una volta avuta la certezza, chiedere il divorzio. La risposta si trova proprio nelle due foto postate. Se si guarda con attenzione la mano con cui l’uomo regge il telefono, si può notare benissimo che non sta indossando la fede. In secondo luogo, sul lavandino si possono vedere tre oggetti che sicuramente non appartengono all’ormai ex marito di @shesough. Un pettine azzurro, una piastra per capelli e una trousse per i trucchi e altri beauty products. Le soluzioni sono due: l’uomo magari ha una carriera da drag queen, per cui il pettine e la piastra servivano per curare una possibile parrucca, mentre la trousse conteneva i trucchi per lo show. Oppure, molto più plausibile, l’uomo stava portando avanti una relazione con un’altra donna.

Possiamo, tra l’altro, sospettare che l’amante non fosse al corrente del matrimonio, sennò perché togliere la fede? In ogni caso, sicuramente possiamo dire che @shesough sia un’ottima osservatrice e che si ha da imparare da lei.