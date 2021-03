By

Una storia che ha dell’incredibile quella di una neomamma che era convinta di non poter rimanere incinta. Ecco cosa è successo.

Una vicenda triste che si è trasformata in gioia e speranza, quella di Jordan Parks, una neo-mamma che non si aspettava di certo di realizzare il suo desiderio di allargare la famiglia insieme al suo compagno. 1 possibilità su 600 milioni di avere figli di nuovo: questo era stato detto dai medici alla giovane 27enne di Doncaster, disperata all’idea di dover rinunciare ad avere altri bambini. Ma poi è accaduto qualcosa di impensabile, che ha spiazzato anche i dottori.

Non poteva essere incinta, poi la bellissima notizia

Jordan ha la sindrome dell’ovaio policistico, una diffusa malattia che colpisce moltissime donne giovani e non in tutto il mondo, e era convinta di essere sterile e di dover così rinunciare al suo desiderio di dare un fratellino o una sorellina al suo piccolo Freddy, di tre anni. Dopo la lunga e faticosa terapia ormonale a cui si era dovuta sottoporre, Jordan aveva perso le speranze si era ormai arresa all’idea di non poter più concepire.

Non ha iniziato a sospettare nemmeno quando a febbraio 2019 ha iniziato a vomitare, credendo si trattasse di un virus intestinale e non poteva di certo immaginare quello che avrebbe scoperto di lì a poco. Come ultima speranza, perl, Jordan aveva comprato un test di gravidanza ed è rimasta sconvolta quando è risultato positivo. La possibilità su 600 milioni si era realizzata e 27enne e suo marito erano colmi di gioia e hanno gridato al miracolo.

E le sorprese non erano finite! In seguito a diversi esami, infatti, Jordan ha saputo di essere incinta di due gemelli. Un vero miracolo per la famiglia che aveva già rinunciato ad allargarsi, a causa della malattia di Jordan che ora è un’orgogliosa mamma di tre bambini e vive felicemente con suo marito nel loro nido d’amore.