Lazio Crotone Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Lazio e Crotone è l’anticipo del venerdì pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Nessuna tregua per il calcio italiano: dopo le sfide delle due italiane in Europa League, con il Milan che è uscito imbattuto dall’Old Trafford contro il Manchester United e la Roma che ha travolto gli avversari dello Shakhtar Donetsk con un secco tre a zero, già nel pomeriggio di oggi è tempo di Serie A.

Ad aprire le danze sono Lazio e Atalanta, le due squadre poi impegnate nell’infrasettimanale di Champions League. Alle 15, i biancocelesti affrontano il fanalino di coda Crotone, al cui timone da questa settimana c’è Serse Cosmi, mentre alle 20.45 è il momento dell’Atalanta contro il fanalino di coda Spezia.

Precedenti di Lazio – Crotone e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo stadio Olimpico di Roma tra i padroni di casa della Lazio e i calabresi del Crotone è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Si tratta oggi del sesto scontro in gare ufficiali in Serie A tra queste due formazioni, con il bilancio favorevole alla Lazio. Le vittorie per i biancocelesti sono 3, uno il pareggio e una la vittoria della squadra calabrese finora. Se si considerano solo le sfide in casa biancoceleste, ci sono due vittorie su due per i laziali, che hanno vinto rispettivamente quattro a zero nel primo match giocato all’Olimpico e uno a zero nella seconda sfida.

Lazio e Crotone, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Cosmi hanno completato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Ecco le formazioni in campo: