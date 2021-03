Minnie Minoprio, chi è la cantante e attrice: età, carriera e vita privata

Minnie Minoprio è stata un’icona della televisione italiana dagli anni Settanta: scopriamo insieme la sua storia

Minnie Minoprio è lo pseudonimo con cui è conosciuta Virginia Anne Minoprio, è una cantante jazz anglo-italiana nata in Gran Bretagna nel 1942. Nella sua vita ha fatto anche la showgirl e l’attrice carriere che l’hanno resa celebre in Italia. Ha anche poi scritto per la Rai dei programmi radiofonici, oltre a testi di canzoni e romanzi. Dagli anni ‘80 ad oggi ha scritto un totale di sei romanzi, alcuni anche ispirati a qualcuna delle sue peculiari esperienze personali. Per tutti gli anni Settanta e Ottanta è stata considerata come un’icona sexy del panorama dello spettacolo in Italia. Ad un certo punto Minnie Minoprio ha deciso di appendere il vestitino scintillante al chiodo e ha cambiato vita, dedicandosi al mondo dell’imprenditoria. Oggi si occupa di un Bed&Breackfast a Roma, città in cui vive, e gestisce anche un negozio vintage, dove si possono trovare anche alcuni dei suoi abiti di scena.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Elodie: tour rimandato ancora a novembre, ma si aggiungono nuove date

Minnie Minoprio: un sogno italiano

Minnie Minoprio esordisce a teatro a soli 15 anni, nel 1957: a Londra recita nella piece teatrale Cinderella, scritta da Rodgers e Hammerstein e da cui hanno tratto un film. Neanche due anni dopo, nel 1959, inizia la sua fortuna nel mondo dello spettacolo italiano perché viene notata da Walter Chiari e Lelio Luttazzi. I due la volevano all’interno della rivista Io e la margherita. Così inizia la sua vita tra due paesi: la Gran Bretagna e l’Italia. Infatti nel 1962, mentre stata lavorando a Conventry come protagonista di uno spettacolo tratto da Il principe e la rana (fiaba dei fratelli Grimm), conosce il costruttore romano Giorgio Ammanniti. I due si sposarono diversi anni dopo, nel 1973, e dal loro amore nacque un figlio: Giuliano Ammanniti. Subito dopo aver conosciuto il futuro marito, Minnie Minopio torna in Italia e comincia a lavorare nel mondo del jazz. Il successo vero arriva però negli anni Settanta, quando recita all’interno della rivista televisiva Speciale per noi. Nel programma interpretava una svampita valletta sexy e questo fece talmente scalpore da diventare un caso popolare.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Battipaglia, badante perde la vita salvando l’anziana coppia per cui lavorava