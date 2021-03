Elodie: tour rimandato ancora a novembre, ma si aggiungono nuove date

La pandemia di Coronavirus ha portato ad un nuovo rinvio obbligato di molte date dei concerti. Elodie rinvia il suo tour a novembre, ma aggiunge nuove date.

Abbiamo visto Elodie cantare, ballare e presentare sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2021. Una donna forte, bellissima e soprattutto poliedrica. Ecco allora che i suoi fan non vedevano l’ora di poterla ammirare nuovamente live, durante i concerti. Ma il suo Tour è stato nuovamente spostato per via della pandemia da Coronavirus. Bisognerà ancora a spettare fino a novembre e, fortunatamente, si aggiungono anche delle nuove date per accontentare quanti più fan possibili!

Le nuove date del Tour di Elodie

Chi aveva acquistato dei biglietti per i concerti e le date precedenti, come sempre, potrà riutilizzarli per le nuove date. Chi invece si vuole accaparrare un posto per le nuove date, da oggi, alle ore 15, potrà andare sul sito di VivoConcerti.it e acquistarlo. Le nuove date e il calendario aggiornato dei live di Elodie è così composto:

Giovedì 04 novembre 2021 – NAPOLI @Duel Beat NUOVA DATA

Sabato 06 novembre 2021 – ROMA @Teatro Centrale

Martedì 09 novembre 2021 – FIRENZE @ Auditorium Flog NUOVA DATA

Giovedì 11 novembre 2021 – MILANO @Santeria Toscana 31 SOLD OUT

Venerdì 12 novembre 2021 – MILANO @Santeria Toscana 31

Domenica 14 novembre 2021 – TORINO @Hiroshima Mon Amour NUOVA DATA

I live e il costo dei biglietti

Elodie ovviamente non vede l’ora di tornare live e ha promesso ai fan degli show pazzeschi con molto stile e moltissimo groove. Un mood che abbiamo assaporato già con il megamix realizzato per lei da Benny Benassi, dj di fama mondiale, che celebra tutte le hit contenute in “This is Elodie”.

La cantante romana inoltre è la donna più ascoltata su Spotify in Italia nel 2020. Un vero e proprio successo che sicuramente si ripeterà anche durante i live che, per altro, hanno dei prezzi super accessibili. Il costo di un biglietto è, infatti, di soli 20 euro. Probabilmente un messaggio di inclusione per tutti da parte della cantante che, sapendo la difficoltà del periodo, ha capito che quella è la cifra giusta per permettere a quante più persone possibili di permettersi un momento di svago ad un concerto senza usare troppi soldi.