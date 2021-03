Meteo settimana 8 marzo: in arrivo temporali e nevicate. Le previsioni del tempo in Italia.

La settimana di lunedì 8 marzo, in cui si celebra la Giornata Internazionale della Donna, inizia all’insegna del maltempo in buona parte d’Italia. L’arrivo del freddo e della perturbazione annunciato la scorsa settimana per il weekend è slittato di qualche giorno, almeno in alcune zone d’Italia. Le condizioni di tempo perturbato anche inteso cominciano ora.

Un campo di bassa pressione alimentato da correnti fredde provenienti dal Nord Europa raggiungerà il Mediterraneo centrale, portando il maltempo sulle regioni del Centro-Sud Italia. Queste condizioni meteo si manterranno fino a metà settimana. Poi è previsto un miglioramento, con la risalita dell’alta pressione. Di seguito le previsioni del tempo in dettaglio.

La giornata di lunedì 8 marzo è caratterizzata da tempo sostanzialmente stabile al Nord e perturbato al Centro-Sud.

Sulle regioni settentrionali i cieli sono soleggiati ma con nubi in aumento e deboli nevicate dal pomeriggio sulle Alpi occidentali. Le temperature sono comunque in rialzo, con le massime tra gli 11 e i 16° C. Riporta 3bmeteo.

Al Centro, invece, piove, con rovesci e temporali anche intensi tra Umbria e Lazio. Sull’Appennino nevica sopra i 1.200 metri di quota. Le temperature al Centro sono in calo, con le massime tra i 10 e i 15° C.

Al Sud il tempo è nuvoloso, con piogge in arrivo sulla Campania, sul Molise, l’alta Puglia e la Basilicata. Tempo più soleggiato, ma con velature e nubi, sulla Sicilia. Le temperature sono stabili, con le massime comprese tra i 13 e i 18° C.

Per martedì 9 marzo sono previste parziali schiarite al Nord Italia, con cielo coperto sul Piemonte, dove potrà piovere debolmente al mattino. Le temperature saranno stabili. Sono attese schiarite anche sulla Toscana, ma sulle altre regioni del Centro il tempo sarà ancora nuvoloso con piogge anche intense e rovesci. Pioverà soprattutto su basso Lazio, Marche e Abruzzo. I fenomeni comunque si attenueranno sul Lazio. Sull’Appennino nevicherà da quota 1.000/1.100 metri.

Pioverà anche sulla Sardegna, dove sono previsti anche rovesci ma i fenomeni saranno in attenuazione nella parte meridionale. Le temperature si manterranno stabili anche al Centro.

Al Sud pioverà ancora sulla Campania, con possibili rovesci e temporali sulla parte centro-settentrionale della regione. Piogge sono attese anche su Molise, alta Puglia e sulla Sicilia occidentale. Sulle altre regioni il tempo sarà più asciutto, con cieli parzialmente nuvolosi o velati e parziali schiarite.

Per la giornata di mercoledì 10 marzo è atteso un deciso miglioramento del tempo al Centro Italia, mentre al Sud insisteranno ancora i fenomeni che tuttavia si esauriranno alla sera. Al Nord il tempo sarà stabile e soleggiato, con ampie schiarite fin dalle prime ore del mattino. Schiarite e tempo più stabile anche al Centro, soprattutto a inizio giornata su Toscana e Lazio, poi in estensione alle altre regioni centrali, dove le nubi lasceranno il posto al sole.

Pioverà ancora al Centro-Sud su Abruzzo, Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria tirrenica e Sicilia occidentale. Su queste regioni sono attesi fenomeni intensi, anche con rovesci ma in attenuazione a fine giornata. In serata sono previste schiarite sull’alta Puglia e la Sardegna. Le temperature aumenteranno al Nord e sull’alto Tirreno, diminuiranno invece al Sud. I venti soffieranno moderati o tesi da Nord-Ovest.

Da giovedì 11 marzo al weekend arriverà sulle regioni meridionali l’anticiclone che porterà il bel tempo, mentre sulle regioni settentrionali è attesa una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico che porterà nubi e qualche pioggia. Sul Centro il tempo sarà stabile ma con qualche infiltrazione di aria umida dal Nord.

