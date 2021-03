Previsioni Meteo Weekend 6-7 marzo 2021: gelo e piogge in arrivo

By

Le previsioni meteo per sabato 6 e domenica 7 marzo 2021. Che tempo farà nel primo weekend di marzo?

Che previsioni meteo ci aspettano per questo primo fine settimana di marzo? Ancora niente caldo e temperature primaverili, anzi. Se nei giorni scorsi abbiamo assaporato un po’ di temperature in ascesa, ora torniamo a sfoderare i cappotti perché il tempo lo esige. Del resto vi avevamo già avvisato: la colonnina di mercurio torna a scendere vertiginosamente per quello che speriamo sia l’ultimo colpo di coda dell’inverno.

Meteo weekend 6-7 marzo 2021

Dobbiamo dimenticarci del caldo e delle temperature primaverili che hanno caratterizzato la settimana scorsa. Perchè? Semplice, i modelli analizzati dai meteorologi parlano chiaro, questo fine settimana vedremo arrivare dell’aria fredda proveniente direttamente dall’Artico che potrebbe persino causare qualche nevicata in alta quota. Secondo gli esperti di 3bMeteo infatti l’anticiclone che ora è su Regno Unito e Islanda, arriverà anche sull’Italia portando qualche pioggia soprattutto sul centro e sul nord Italia e ovviamente un calo delle temperature.

Le previsioni per sabato

Nello specifico la giornata di sabato vedrà nubi sparse al nord e qualche piovasco che potrebbe però sparire già dalla prima serata non creando particolari disagi. Situazione simile anche nelle regioni centrali dove le piogge potrebbero verificarsi solo al mattino. Al sud Italia invece nessun fenomeno di rilievo e le temperature rimangono ancora stazionarie.

Le previsioni per domenica

Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 7 marzo quasi tutta l’Italia vedrà il cielo tornare ad aprirsi e tornare soleggiato. Solo sul versante tirrenico potrebbe esserci qualche piovasco leggero. In ogni caso, sole o meno, tirate fuori i cappotti perché le temperature torneranno a scendere.

Si spera che questa sarà l’ultima ondata di freddo sull’Italia per poi lasciare finalmente spazio a temperature in aumento e un clima nettamente più primaverile. Al di là della voglia di indossare giacche di pelle e abiti più leggeri, l’arrivo della bella stagione in questo periodo di pandemia potrebbe aiutare a ridurre la circolazione del virus dando la possibilità a bar e ristoranti di allestire i dehors e ospitare all’esterno i propri clienti. Incrociamo le dita insomma.