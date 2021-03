La famiglia Tenco furiosa con Barbara Palombelli: “Parole lesive”

Barbara Palombelli è stata attaccata dalla famiglia del cantautore Luigi Tenco, in quanto la ritengono responsabile di aver fatto gravi affermazioni.

Nella serata di venerdì scorso Barbara Palombelli è stata ospite al “Festival di Sanremo 2021” e ha fatto un lungo monologo sul palco del Teatro Ariston. La popolare conduttrice di “Forum” ha anche menzionato il cantautore Luigi Tenco, morto quando era molto giovane.

Nel monologo presentato al “Festival di Sanremo“, Barbara Palombelli ha fatto delle affermazioni che hanno indispettito la famiglia Tenco. I familiari del compianto cantautore hanno rilasciato un comunicato stampa contro la conduttrice, rea di aver fatto delle rivelazioni prive di fondamento: “Le sue gravi affermazioni sarebbero frutto di un’intervista con Gino Paoli che, com’è noto a tutti e diversamente da Luigi Tenco, ha certamente cercato la morte per suicidio ma senza riuscirci (fortunatamente)…“. La famiglia ha anche parlato della superficialità giornalistica della donna.

Barbara Palombelli: “Ha banalizzato la morte di Luigi Tenco”

“Con profonda amarezza abbiamo constatato quanto ancora perduri un certo tipo di superficialità giornalistica…“, ha dichiarato la famiglia di Luigi Tenco parlando della giornalista Barbara Palombelli. Il suo monologo non è stato affatto apprezzato dalla famiglia, la quale nel comunicato stampa ha rivelato che il discorso pronunciato a “Sanremo” non ha reso merito alla categoria di giornalisti.

“Questo chiacchiericcio, pregno di ignoranza sull’argomento da una parte e di incoerenza dall’altra parte, non rende merito alla categoria dei giornalisti a cui apparterrebbe e nemmeno al servizio televisivo pubblico che ha deciso di farla esibire su Rai1…“, prosegue la famiglia Tenco. I familiari del cantautore ritengono che Barbara Palombelli abbia anche reso banale il modo in cui in Italia si celebri la festa delle donne, così come ha fatto con la morte di Luigi Tenco. Le parole della conduttrice di “Forum” non sono state apprezzate neanche dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che le ha ritenute “assurde“.