Barbara Palombelli, chi è il figlio Giorgio: età, foto, carriera, vita privata

Capiamo chi è la giornalista Barbara Palombelli, che questa sera sarà al fianco di Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo

Barbara Palombelli è una giornalista romana, nata nel 1953, che lavora anche come conduttrice televisiva e radiofonica. La Palombelli è nota negli ultimi anni soprattutto per la sua conduzione dei programmi televisivi di Mediaset, Forum su Canale 5 e Lo sportello di Forum su Rete 4. Oltre a ciò, sempre su Rete 4 dal 2018 è al timo del programma di approfondimento politico Stasera Italia. Ma questa sera ci sarà un cambio di rotta per Barbara Palombelli, che accompagnerà Amadeus nella conduzione di questa quarta serata del Festival di Sanremo. Apparentemente, sembra che la giornalista sia molto orgogliosa di essere stata chiamata a calcare le assi del palco del teatro Ariston. Per l’occasione avrebbe anche preparato un discorso che verte sia sul Festival che sulla vita privata. Ed è proprio quest’ultima che ci interessa. Sposatasi nel 1982 con il politico Francesco Rutelli, la Palombelli ha avuto poi un figlio, Giorgio, e ne ha adottati altri tre: Serena, Francisco e Monica. Ma chi è Giorgio Rutelli?

Leggi anche –> Sanremo, Ibra arriva in moto: Sembrava un film, non ho paura di rischiare

Il figlio di Barbara Palombelli non è il classico figlio d’arte

Giorgio Rutelli (1982) è il primo figlio, e unico naturale, di Barbara Palombelli e di Francesco Rutelli. Dopo il suo arrivo, i genitori decisero di scegliere l’adozione, dando così una casa ai tre fratelli di Giorgio. Dopo essersi laureato in diritto comparato all’Università di Firenze, il figlio di Barbara Palombelli ha studiato in due grandi città come Bruxelles e Boston prima di iniziare a lavorare con la testata online Dagospia nel 2010. Nel corso degli anni la sua collaborazione è stata talmente fruttuosa da arrivare ad esserne il vicedirettore. Giorgio Rutelli ha interessi eterogenei e che spaziano dall’economia alla geopolitica, passando attraverso i nuovi media e la tecnologia. Questo lo ha portato a ricoprire la carica di direttore per il progetto culturale ed editoriale Formiche.net a soli 38 anni.

Leggi anche –> Sanremo, parla Carlo Conti e Amadeus si sfoga