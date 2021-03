Madre morta in incidente, ha salvato i suoi due figli piccoli FOTO

Tutti piangono una giovane madre morta in incidente, che era ben consapevole di ciò che le sarebbe capitato. Ma i bimbi erano più importanti.

Madre morta in incidente, lei ha salvato i suoi due figli piccoli pur sapendo che la cosa le sarebbe costata la vita. La coraggiosa donna si chiamava Hillarie Galazka ed aveva soltanto 29 anni. Il 1° marzo 2021 lei ha fatto scudo dei bimbi con il proprio corpo quando la sua auto è rimasta bloccata all’improvviso su un tratto dell’autostrada che passa per Lincoln Park, in Michigan.

Hillari ha subito intuito che quella era una situazione di grave pericolo, e ha avvolto i ragazzini proteggendoli da un impatto con un altro veicolo, che è difatti avvenuto di lì a poco. Hunter e Owen, gemellini entrambi di 5 anni, hanno avuto salva la vita ma hanno perso la loro mamma. Nello schianto in cui sono rimasti coinvolti hanno rimediato delle ferite di non grave entità. Molto peggio è andata alla 29enne madre morta in questo incidente. I suoi figli hanno detto di ricordarla nell’atto di chiudere gli occhi, per non riaprirli più. Secondo quanto stabilito dalle locali forze dell’ordine, l’occupante del veicolo che ha travolto la donna ed i suoi bimbi è fuggito via dopo lo schianto. Non si è fermato a prestare soccorso e questo rappresenta un grave reato. Ma le autorità sono riuscite a rintracciarlo dopo avere controllato gli ospedali della zona. Si tratta di un giovane di 25 anni.

Madre morta in incidente, l’autore dello schianto aveva altre condanne

Gli agenti hanno scoperto che questo individuo non poteva mettersi alla guida di alcun veicolo. Aveva infatti subito la sospensione della patente per la quinta volta. In passato poi il giovane aveva subito anche due condanne per guida pericolosa. Si attendono gli esiti dei test per la rilevazione di eventuali sostanze alcoliche e stupefacenti nel suo sangue. Il 25enne risulta ancora detenuto in carcere con diversi capi di accusa nei suoi confronti, tra i quali quello di omicidio.

Dopo il devastante incidente sono state organizzate due raccolte fondi. Una per pagare le spese per il funerale della madre coraggiosa ed un’altra per raccogliere fondi per aiutare i suoi bambini. Tra l’altro Hillarie aveva anche un altro figlio, di 8 anni, che però non era con lei e con i suoi fratellini in quella circostanza.