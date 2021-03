Zlatan Ibrahimovic Sanremo, l’incidente di cui ha parlato finisce in tragedia. Sulla A10 in provincia di Savona coinvolti due mezzi pesanti.

Ibrahimovic Sanremo, l’intervento dell’attaccante del Milan nel corso della terza serata è avvenuto con notevole ritardo. Lo svedese è intervenuto al fianco di Amadeus molto dopo rispetto a quanto previsto dalla scaletta, con lui che ha poi spiegato il motivo. Mentre si stava recando in viaggio da Milano in Liguria percorrendo l’autostrada, il calciatore ha trovato un notevole rallentamento dettato da un incidente.

Leggi anche –> Ibrahimovic, è polemica: sul palco senza mascherina dopo 60 km con uno sconosciuto

Ed Ibra aveva mostrato anche un breve video girato con il proprio telefono cellulare, nel quale lui occupava il posto del passeggero su una moto. Lo scandinavo aveva chiesto ad uno sconosciuto di condurlo a Sanremo. “Per fortuna era un tifoso del Milan”, ha aggiunto Zlatan dal palco del Teatro Ariston. Ed Amadeus ha fornito un altro dettaglio. La persona che ha accompagnato Ibrahimovic a Sanremo ha compiuto una notevole deviazione. Infatti la sua destinazione era Livorno. Ma pur di accontentare il suo beniamino, questo benefattore non ha esitato a sobbarcarsi un viaggio inaspettato per tutt’altra meta. Purtroppo però l’incidente che aveva rallentato Ibra ha avuto dei risvolti tragici.

Leggi anche –> Ibrahimovic, l’incidente in autostrada lo ha bloccato: a rischio Sanremo

Ibrahimovic Sanremo, l’incidente che lo aveva bloccato finisce in dramma

Lo schianto è avvenuto lungo un tratto dell’Autostrada A10 compreso tra le località di Albenga e di Cereale, in provincia di Savona. Sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, in un terribile schianto frontale. Questo ha causato la morte sul colpo di uno dei due conducenti. Ed entrambi i tir hanno ostruito la carreggiata di perpendicolarmente in seguito all’impatto, cosa che ha impedito il passaggio agli altri veicoli.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Ibra, folle viaggio verso Sanremo: chi è lo sconosciuto che l’ha portato in moto

L’altro conducente si trova attualmente ricoverato in codice rosso all’interno dell’ospedale ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i vigili del fuoco che hanno rimosso le carcasse dei due camion incidentati oltre a recuperare le persone coinvolte dagli abitacoli e la polizia stradale. Gli agenti hanno compiuto i dovuti rilievi, come da prassi in circostanze come questa.