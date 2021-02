Incidente in autostrada, scende dall’auto e muore subito dopo

Un incidente in autostrada con una persona travolta da un camion subito dopo essere sceso dal proprio veicolo. Come è successo.

Incidente in autostrada. C’è una vittima purtroppo, in seguito a quanto accaduto di mattina presto su di un tratto della A1 Milano-Napoli. Tra le località campane di Villa Literno ed Acerra-Afragola, in direzione del capoluogo campano, un uomo è finito investito da un tir. La vittima era scesa dalla sua auto, non si sa se a causa di un guasto o se per un altro motivo.

Poco dopo è sopraggiunto un mezzo pesante che lo ha travolto. Subito sono arrivati i soccorritori, rappresentati dal personale medico del 118, dalla polizia stradale – giunta con diverse sue pattuglie – e dal personale di Autostrade per l’Italia. Purtroppo la persona investita in questo incidente in autostrada risultava già priva di vita. Si ritiene che sia morta sul colpo. Le forze dell’ordine hanno compiuto i rilievi del caso, come da prassi, mentre i lavoratori di Autostrade per l’Italia hanno provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada interessato. Questo tragico evento ha portato al sorgere di una coda di circa un chilometro.

Incidente in autostrada, il conducente del tir si è fermato subito

Ancora in corso gli accertamenti, con l’identità della persona uccisa che non risultano ancora note. Interrogato il conducente del tir, il quale si è fermato subito dopo l’incidente. Da quanto si apprende, l’uomo non si sarebbe accorto di niente, anche a causa del basso livello di luminosità. Gli agenti lo hanno sottoposto a test di rilevazione di sostanze alcoliche e stupefacenti nel sangue. L’esito sarebbe negativo. Le autorità hanno intenzione di avvalersi anche delle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza presenti in zona.

Questo consentirà di stabilire con precisione cosa sia successo. Sempre sullo stesso tratto si era verificato un altro incidente nella tarda serata di domenica 14 febbraio 2021. Una vettura era uscita di strada a breve distanza dallo svincolo per Succivo, andando a scontrarsi contro il guardrail. A bordo c’era un uomo che è morto senza che i paramedici del 118 potessero fare qualcosa per salvargli la vita.