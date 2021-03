Sanremo, parla Carlo Conti e Amadeus si sfoga

Carlo Conti parla di Sanremo: e di cosa pensa degli ascolti, intanto Amadeus respinge le critiche sull’orario

Il Festival di Sanremo alla sua 71sima edizione entra nel vivo con le ultime due serate in ballo. Le polemiche e le critiche non mancano mai, come per ogni edizione. Tra le tante faccende tiene banco la questione degli ascolti, in calo rispetto alla scorsa edizione, sempre targata Amadeus-Fiorello. Intervistato da Rtl 102,5, il conduttore di tre edizioni consecutive della kermesse canora parla di miracolo della coppia Amadeus-Fiorello: “Quando ho fatto Sanremo – ha detto – mi sono divertito, non è stato facile. Sia ad Amadeus sia a Baglioni, quando hanno avuto l’incarico di condurlo e ci siamo sentiti per fargli l’in bocca al lupo, ho detto: ‘Ricordatevi che a Sanremo uno starnuto diventa una broncopolmonite, qualsiasi cosa è amplificata. Noi commentiamo tutto, facciamo polemica su tutto, ma bisogna essere dentro alle cose per viverle e per poterle commentare al meglio”.

Sanremo, Amadeus si sfoga

Poi l’ex conduttore del Festival è tornato sulla nota dolente degli ascolti: “Amadeus e Fiorello stanno facendo un miracolo in questa situazione, senza il pubblico non si riesce a creare l’evento, è tutto più difficile. Quest’anno un po’ manca tutto quello che c’è intorno, soprattutto per Sanremo, che è anche un problema economico, ma permette comunque a tutti di commentare”. Carlo Conti ha poi concluso affermando che bisogna guardare avanti: “La vita deve andare avanti, bisogna dare un segnale altrimenti vince il virus e in quest’ottica Sanremo deve esserci anche senza pubblico, perché c’è un’economia che va avanti con il Festival, non pensiamo solo al cantante che è sul palco”.

Intanto Amadeus ha avuto uno sfogo sull’orario del Festival: “Me l’avete chiesto anche l’anno scorso. Non mi dite sempre che andate a letto alle 2 di notte. Chi farà il direttore dopo di me finirà a mezzanotte, non so che dirvi. Quest’anno non c’è il DopoFestival. Ci sono 26 Big in gara, non posso dare il vincitore all’1″.

