Milan – Udinese Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Milan e Udinese è in programma oggi per la Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo appena 24 ore di stop, si riparte: da ieri sera e fino a giovedì torna la Serie A TIM, con il quinto turno del girone di ritorno. Il campionato vede in testa l’Inter che guida con quattro punti sul Milan e dieci su Juventus e Atalanta, sebbene comunque i bianconeri debbano recuperare la partita col Napoli di ottobre.

Vedremo come andrà a finire il caso della partita prevista oggi pomeriggio tra Lazio e Torino, dove i granata sono stati bloccati dalla locale Asl, mentre ieri sera la Juventus ha battuto nettamente lo Spezia per tre a zero. Stasera, il Milan ospita l’Udinese con l’obiettivo di vincere e riavvicinare in testa alla classifica l’Inter. Il match viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Milan – Udinese e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Quella di stasera è la sfida numero 46 a Milano tra queste due squadre e la supremazia del Milan è davvero schiacciante. Infatti, i rossoneri hanno vinto 25 precedenti contro i friulani, perdendone solo 5. Quindici invece sono stati i precedenti tra le due formazioni. Per quanto concerne i successi dell’Udinese, l’ultima volta che i friulani hanno espugnato San Siro risale al settembre 2016, quando a decidere l’incontro fu un solo gol realizzato da Perica.

Milan e Udinese, le due squadre in campo: le formazioni

Pioli e Gotti stanno sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della partita di questa sera. Ecco le formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Llorente, Nestorovski.