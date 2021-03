Francesca Michielin e Fedez, il look di lei a Sanremo sconvolge

Il duo Francesca Michielin Fedez desta un’ottima impressione ma a far parlare di sé è la cantante per come si è presentata al Festival.

Francesca Michielin e Fedez hanno raccolto molti consensi sia di critica che di pubblico. La loro prima uscita tra quelle previste al Festival di Sanremo 2021 è andata molto bene. L’inedito ed atteso duo al momento occupa il quarto posto nella classifica provvisoria. ‘Chiamami per nome’ è il brano proposto dalla 26enne cantante originaria di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Che può fregiarsi del sostegno di un big del calibro di Fedez.

Anche se il marito di Chiara Ferragni ha dato l’impressione di essere fin troppo emozionato per essere uno che di platee e di palchi ne ha calcati nella sua ormai rodata carriera. Infatti il 31enne milanese è stato scherzosamente preso di mira sui social per l’ansia che ha fatto trasparire nel corso della sua prova. Ad ogni modo c’è fiducia per il percorso che lui e Francesca Michielin faranno a Sanremo 2021. La ragazza poi sta facendo parlare di sé anche per il look proposto. In molti hanno provato meraviglia e stupore nel constatare come lei non abbia più fatto sfoggio della sua caratteristica chioma lunga.

Francesca Michielin Fedez, il bel motivo dietro al taglio dei capelli di lei

Al suo posto ecco un più sbarazzino caschetto molto corto, che molto probabilmente lei ha scelto nella stessa giornata di partenza del Festival. Infatti nemmeno sui suoi profili social personali ve n’era traccia. Intervistati da Radio 2 subito dopo avere cantato, la Michielin e Fedez hanno parlato della loro esibizione.

Ed inevitabile è giunto il commento di lei riguardo a questo nuovo taglio. La giovane cantante ha affermato di essersi tagliata i capelli per beneficenza e di averli donati alle donne che li hanno persi. Cosa che avviene a coloro che sono alle prese con una brutta malattia. E questo suo gesto ha riscosso approvazione ed elogi all’unanimità.