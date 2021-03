Elodie, la storia d’amore con il rapper Marracash: come si sono conosciuti

Vedremo Elodie questa sera sul palco dell’Ariston, accanto ad Amadeus. Ma com’è nata la storia d’amore con il suol compagno di vita Marracash?

Un secondo debutto sul palco dell’Ariston per la cantante romana Elodie, reduce dalla sua prima volta come big in gara a Sanremo 2020 con “Andromeda“. Quest’anno, alla 71° edizione del festival più atteso dell’anno, Elodie sarà in veste di ospite e presentatrice accanto ad Amadeus, padrone di casa e direttore artistico del Festival. Nonostante girino voci su un allontamento tra i due, la storia d’amore tra Elodie e Marracash è tra le più invidiate della musica italiana. Ma come si sono conosciuti?

Elodie, come ha conosciuto Marracash?

Una storia iniziata nella musica, quella tra la cantante Elodie e il rapper Marracash, nata grazie ad un incontro artistico e sfociata in amore. E’ stato grazie alla loro collaborazione per il singolo “Margarita“, che si sono conosciuti ed è stato colpo di fulmine per entrambi. Nonostante la fiamma si sia accesa subito, i due hanno deciso di stare lontano dai riflettori per un po’ di tempo, prima di ufficializzare la loro storia e renderla pubblica.

Lo stesso rapper milanese Marracash riguardo al loro primo incontro ha dichiarato: “È successo tutto per caso. L’etichetta mi aveva proposto questo duetto. Lo abbiamo inciso e ci siamo conosciuti sul set del video. Un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Ma tutto questo è successo come ultimo step di una serie di piccoli passi verso la rinascita. Era come se il destino mi avesse riservato tutte queste belle sorprese sul mio cammino.”

Innamoratissimi insomma, Marracash ed Elodie, che sarà questa sera sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus come ospite speciale, alla 71° edizione del Festival di Sanremo. La seconda serata del festival andrà in onda oggi 3 marzo in prima serata su Rai1 e sarà possibile seguirla anche in diretta su Raiplay.