Elodie, chi è l’ex fidanzato Lele: si sono conosciuti ad Amici, perchè è finita

La cantante Elodie è stata fidanzata in passato con Lele Esposito, conosciuto ad Amici. Scopriamo perché è finita tra i due artisti.

La cantante Elodie ha conosciuto il suo ex fidanzato nella scuola più ambita di tutta Italia, quella di “Amici” di Maria De Filippi. Durante la quindicesima edizione del talent di Canale 5, la giovane ha conosciuto il cantante Lele Esposito, del quale si è innamorata.

Durante il loro percorso nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi, Elodie e Lele si sono conosciuti ed innamorati. La loro storia d’amore ha fanno sognare migliaia di fans, sebbene entrambi abbiano cercato di tenere la loro storia lontana dai riflettori il più possibile. Nella fase del Serale del programma è stato impossibile non notare il loro legame. Dalla fine del programma, la Di Patrizi e Esposito sembrano felicemente fidanzati ed innamoratissimi, ma le cose sono presto cambiate.

Elodie, perché è finita la relazione con Lele

Fu proprio Elodie a rivelare, durante una delle tante ospitate televisive, che la sua situazione sentimentale era cambiata. Riferendosi a Lele disse che: “In questo momento diciamo che abbiamo preso strade diversi“. I fans hanno a lungo sperato che le parole della cantante potessero sottintendere una decisione momentanea, che sarebbe potuta cambiare, ma così non è stato.

Le strade di Lele ed Elodie si sono allontanate sempre di più dopo numerosi tira e molla che li portavano a lasciarsi e rimettersi insieme di continuo. Dopo che la cantante fu beccata in discoteca del Salento con un suo ex fidanzato, però, sembra che non ci sia stato più ritorno per la sua relazione con il cantante. Più volte però la cantante di “Amici” ha parlato delle diversità che aveva con Esposito, soprattutto di natura caratteriale. Oggi l’artista romana è felice con il rapper Marracash.