Gianni Cerqueti, addio alla Rai: il saluto commosso dei colleghi

Dopo 34 anni di servizio, il celebre Gianni Cerqueti ha detto addio alla Rai. Leggiamo insieme i saluti commossi dei colleghi.

Anche per la storica voce della Rai è arrivato il momento della pensione. Proprio così, Gianni Cerqueti, dopo ben 34 anni di onorato servizio, ha salutato la sua carriera. Sono tanti i colleghi e i follower che si sono stretti intorno a lui, augurandogli una serena e felice pensione in seguito all’addio. Il professionista, serio e sempre impeccabile, rimarrà senza dubbio nella memoria di tutti. Leggiamo insieme le parole che gli sono state rivolte e come hanno reagito i fan e i colleghi alla notizia.

Cerqueti è stata una delle storiche voci della Rai e delle telecronache. Durante l’arco della sua carriera, l’uomo ha raccontato al pubblico le imprese della nazionale, diventando celebre in tutta la penisola italiana. Adesso ha alle spalle 43 anni di esperienza e di lavoro, di cui 34 proprio in Rai, e dopo così tanto tempo le dice addio per abbracciare la meritata pensione.

L’uomo ha esordito nel 1988, raccontando le imprese della Sampdoria in Coppa dei Campioni, e da quel giorno non ha più abbandonato la sua carriera. Nel 2002, dopo lo scontro ai mondiali che ha visto il Giappone contro la Corea, ha raccolto il testimone del celeberrimo Bruno Pizzul. Era presente anche nel 2004, durante lo scontro disastroso Italia-Svezia ai campionati europei. Insomma, una lunga ed eclatante carriera quella di Cerqueti, che ha sicuramente lasciato il segno nel mondo della telecronaca italiana.

Gianni Cerqueti va in pensione: l’addio scritto da Dario Di Gennaro

È stato Dario Di Gennaro a scrivere sui social una piccola e commovente dedica al celebre Gianni Cerqueti, che ha lasciato la Rai dopo 34 anni di servizio per la pensione. “Dopo 43 anni di servizio, Gianni Cerqueti va in pensione” ha esordito l’uomo con un post su Twitter. “Rai Sport perde un grande professionista, un collega autorevole, di profonda cultura. Un uomo senza se e senza ma”. Poi ha concluso: “Grazie Gianni per i numerosi insegnamenti e suggerimenti”. Il post ha suscitato centinaia di commenti, tutti da parte di utenti che hanno augurato a Cerqueti una serena e felice pensione.