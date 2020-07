Al Bano, il piano segreto per mandare Romina Power in pensione

Secondo alcune indiscrezioni, Al Bano starebbe pianificando un futuro professionale senza Romina. Pronto a creare un nuovo duo.

Nei mesi scorsi Al Bano ha messo in chiaro una volta per tutte che sta insieme a Loredana Lecciso. Le parole del cantante sono state la conferma che le voci sul possibile ritorno di fiamma con Romina Power non avevano fondamento e che questa eventualità è da scartare una volta per tutte. Alle voci aveva provato a mettere un freno anche la stessa Lecciso, rispondendo con garbo a tutti coloro che si augurano un ritorno al passato del Leone di Cellino San Marco: “Al Bano ha 77 anni e , se avesse voluto tornare con Romina, l’avrebbe già fatto”.

Il sodalizio con Romina, dunque, è solo professionale e nulla di più, come ormai Al Bano ripete da diverso tempo. In una delle ultime interviste rilasciate a ‘Nuovo‘, inoltre, il cantante ha precisato di essere un solista e di collaborare di Romina quando qualche organizzatore glielo richiede espressamente e se la cantante americana è disponibile. Un’affermazione che vuole fare capire come anche dal punto di vista professionale non c’è un connubio totale.

Al Bano vuole “pensionare” Romina?

Proprio queste affermazioni sulla carriera da solista suggeriscono l’intenzione di Al Bano di scindere una volta per tutte il sodalizio artistico con l’ex moglie. Sul settimanale ‘Nuovo‘ hanno raccolto alcune indiscrezioni a riguardo e formulato un’ipotesi alquanto suggestiva: un nuovo duo con la figlia Jasmine. La ragazza ha da poco fatto il proprio debutto con il singolo ‘Ego‘, un pezzo rap con influenze pop che ricorda lo stile di Mahmood. Al Bano d’altronde è da tempo alla ricerca di una figura che permetta di ringiovanirlo agli occhi del pubblico più giovane ed ha già partecipato ad un progetto simile quando ha collaborato con Rovazzi. C’è chi sostiene inoltre che Al Bano starebbe preparando un duetto per Sanremo, ipotesi che per il momento lasciano il tempo che trovano e che potremo confermare o smentire solo nei prossimi mesi.