Alba Parietti, il dolce ricordo della mamma: “Ci sarai per sempre”

Un dolce ricordo per Alba Parietti, che ha voluto augurare un felice compleanno alla mamma che non c’è più: il post da strappalacrime

Alba Parietti è molto legata ai suoi affetti più cari. Negli ultimi mesi è tornata protagonista vista la partecipazione del figlio, Francesco Oppini, nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sul suo profilo Instagram la showgirl italiana ha voluto augurare un felice compleanno alla mamma che non c’è più e che avrebbe compiuto oggi 89 anni: “Mi sembra incredibile sono passati 11 anni ma non c’è stato giorno, non c’è stato un momento in cui il pensiero di te e di papà non mi abbia accarezzato. In cui non vi abbia sentito presenti, in cui non abbia sentito che potevo parlarvi ancora”.

Alba Parietti, il ricordo della mamma

Successivamente la celebre showgirl ha aggiunto: “Da quando tu e papà viene siete andati e anche Giuseppe non è più fisicamente tra di noi, tutto mi sembra sospeso tra terra e cielo, vivo un po’ di presente molto pensando alle cose belle che mi avete dato cercando di rendervi partecipi di ogni cosa che mi accade, perché senza di voi le cose hanno poco senso. Il mio futuro è Francesco, i miei amici più cari il mio lavoro, ma la mia essenza siete tu e papà e tutte le persone che ho amato che sono rimaste dentro di me”.