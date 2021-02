Brutto colpo per Tiger Woods. Il controverso golfista ha avuto incidente in macchina questa mattina. Ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Tiger Woods sembra proprio non volerne sapere di sparire dalle cronache di tutto il mondo. Questa volta, suo malgrado. a causa di un brutto incidente in macchina di cui è rimasto vittima oggi 23 febbraio nelle prime ore della mattina, nei pressi di Los Angeles. I danni, al veicolo e a lui, sono davvero ingenti e ora c’è paura e preoccupazione per le condizioni di salute del noto e controverso golfista. Ma ecco tutti gli aggiornamenti sulla sua situazione medica e le dinamiche dell’incidente.

Tiger Woods, come sta dopo il terribile incidente

La macchina del golfista è andata fuori strada, intorno alle 7 del mattino, a Los Angeles, nel tratto tra Rolling Hill Estates e Rancho Palos Verdes, diversi km a sud della grande città statunitense. Come si evince dalle foto aeree, la macchina di Woods è davvero distrutta, a testimonianza della gravità dell’incidente. L’uomo era solo alla guida, quindi è l’unico ferito rimasto coinvolto nella brutta esperienza.

I soccorritori, prontamente giunti sul posto, hanno estratto Woods dalla macchina per portarlo all’ Harbor Ucla Medical Center per ricevere le cure necessarie. Sulle sue condizioni di salute, per le quali la preoccupazione è tanta da parte di familiari, colleghi e fan, ha parlato il suo agente Mark Steinberg. L’agente ha dichiarato che il golfista si trova al momento in sala operatoria, sotto i ferri e che ha riportato una frattura esposta ad entrambe le gambe.

Si specifica, tuttavia, che Woods non è in pericolo di vita al momento. La polizia è al momento impegnata nelle operazione di ricostruzione delle dinamiche del grave incidente, grazie alla scatola nera di cui era dotata la macchina di cortesia che stava guidando Tiger al momento dell’uscita di strada. Per ora, pare che il veicolo abbia sbandato colpendo un cartello stradale, invadendo la corsia opposta e andandosi poi a schiantare contro un albero.