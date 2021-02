Corinne Clery, l’addio dopo 8 anni ad Angelo Costabile: “Non voglio più uomini”

L’attrice francese Corinne Clery ha chiuso la sua relazione con il compagno Angelo Costabile dopo 8 anni di relazione.

Corinne Clery era legata al compagno Angelo Costabile, di ben 28 anni più giovane di lei, da ben 8 anni. I due si erano lasciati per un po’ di tempo ed erano tornati insieme temporaneamente. “L’avevo lasciato perché non sopporto che l’amore e la passione si smorzino e che tutto si appiattisca. Lui si era un po’ troppo seduto e così l’ho mollato. Sto con un uomo giovane e lascio tutto alla vostra immaginazione“, aveva rivelato l’artista francese.

Corinne Clery, il rapporto con l’ex Angelo Costabile

Angelo Costabile è sempre stato definito il “toy boy” di Corinne Clery a causa della loro differenza d’età. Classe 1978, l’uomo sognava di diventare calciatore fino a 20 anni, salvo poi intraprendere la carriera di attore e recitare in alcune serie televisive come “Don Matteo” e in film di successo. L’attrice ha rivelato le ragioni che l’hanno spinta a chiudere la relazione con il suo ex fidanzato: “Se avesse avuto vent’anni meno di me, nonostante il carattere tremendo che ha, sarei rimasta con lui, è un gesto d’amore, di grande generosità. Si è occupato di me e mi ha supportata dopo la morte di Giuseppe“.

“Per me è importante Angelo, con calma saremo amici, io so che posso contare su di lui“, ha rivelato la star francese. I due sembrano essere in buoni rapporti, tanto che Angelo Costabile ha sorpreso la sua ex entrando nello studio di “Storie Italiane“: “La decisione che ha preso lei è molto delicata. Lei può contare su di me h24, io la amo ancora ma rispetto le sue decisioni. Ora ci vediamo più di prima“. Al termine del racconti i due si sono salutati con un bacio a stampo, benché l’attrice francese abbia rivelato di voler essere single per un bel po’. “Non voglio più uomini, voglio vivere per me: voglio vivere da donna spensierata. Sono sposata dall’età di 17 anni e mezzo, ho avuto un figlio da giovane e ho tanti nipoti“.