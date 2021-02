Genoa – Verona Serie A TIM: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Genoa e Verona è l’anticipo del sabato pomeriggio della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Non fortunatissimo l’infrasettimanale delle Coppe europee per le italiane: sconfitta di misura la Juventus in Champions League, secco il due a zero subito dal Napoli a Granada; unica vittoria quella della Roma nella trasferta portoghese, mentre il Milan è stato beffato sul recupero in casa della Stella Rossa.

Ieri, invece, due anticipi di Serie A e risultati importanti in chiave salvezza: riscatto Viola con una netta vittoria contro lo Spezia, mentre il Torino è corsaro a Cagliari e mette nei guai l’allenatore dei sardi, Eusebio Di Francesco. Dopo la vittoria di misura della Lazio sulla Sampdoria, alle 18 tocca adesso a Genoa e Verona.

Precedenti di Genoa – Verona e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova Marassi tra i padroni di casa del Genoa e gli ospiti veneti del Verona è un’esclusiva Sky e sarà visibile solo su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

In terra ligure, i precedenti tra le due squadre sono davvero in maniera netta a favore dei padroni di casa. Sono stati in tutto 35 i precedenti tra le due formazioni: abbiamo avuto 23 vittorie dei padroni di casa, 10 pareggi e solo 2 vittorie degli ospiti. Sono ben 82 le reti a favore dei padroni di casa contro 25 degli ospiti. Numeri dunque a senso unico, ma questo pomeriggio secondo molti sarà una sfida apertissima.

Genoa e Verona, le due squadre in campo: le formazioni

Ballardini e Juric hanno completato le loro scelte in vista della partita di questo pomeriggio. Ecco le formazioni in campo:

GENOA: Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Pjaca

VERONA: Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna.