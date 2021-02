Lazio – Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Il match della Serie A TIM tra Lazio e Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dell’Olimpico.

Altri tre anticipi di Serie A oggi dopo le sfide di ieri con risultati importanti in chiave salvezza: riscatto Viola con una netta vittoria contro lo Spezia, mentre il Torino è corsaro a Cagliari e mette nei guai l’allenatore dei sardi, Eusebio Di Francesco. Oggi alle 15 si è ripartiti con il primo anticipo tra la Lazio e la Sampdoria.

La squadra di casa, dopo la sconfitta rimediata con l’Inter e in attesa degli ottavi di Champions League, puntava ai tre punti per riprendere la corsa in chiave europea, invece gli ospiti si giocavano un altro tassello per raggiungere una trasferta ben più che tranquilla. Ecco come è andata.

Lazio – Sampdoria, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Partita non bellissima e con poche vere emozioni quella tra Lazio e Sampdoria questo pomeriggio. A passare a metà primo tempo sono i biancocelesti con lo spagnolo Luis Alberto, ben imbeccato da Milinkovic-Savic in area. Nulla da fare per Audero. L’uno a zero è un risultato che poi la Lazio sembra per tutta la partita voler consolidare, come testimoniano i dati statistici riguardanti primo e secondo tempo.

Di fatto, l’unico dei blucerchiati a rendersi pericoloso è Fabio Quagliarella, mentre Muriqi sbaglia per i biancocelesti un gol praticamente fatto. Al minuto 90, quando scatta il recupero, è eloquente il dato della Sampdoria di zero tiri in porta, contro i sei della Lazio. Peraltro è proprio Audero il migliore dei blucerchiati, attento a non rendere più pesante il passivo, per la Lazio migliore in campo l’autore del gol, Luis Alberto. Per i biancocelesti, adesso testa al Bayern Monaco.

Formazioni e pagelle di Lazio – Sampdoria

Lazio (3-5-2): Reina 6; Patric 6, Acerbi 6, Musacchio 6,5; Marusic 5,5, Milinkovic 6,5, Leiva 6 (Escalante 6), Luis Alberto 7 (Muriqi 5,5), Lulic 6 (Fares 6); Correa 6,5 (Akpa Akpro 6), Immobile 5,5 (Caicedo s.v.)

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6,5; Ferrari 6, Yoshida 5,5 (Bereszynski 6), Colley 5,5; Candreva 6,5 (Torregrossa s.v.), Silva 6,5, Ekdal 6, Augello 6,5; Ramirez 5,5 (Jankto 6); Quagliarella 6, Keita Balde 5 (Damsgaard 6)